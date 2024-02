Les journalistes de l'émission Quotidien se sont rendus à la fête du froid à la Brévine (NE). Vidéo: watson

«Mon zgeg a disparu»: Quotidien s'est encore moqué des Suisses

Les journalistes de l'émission Quotidien se sont rendus à la fête du froid à la Brévine, dans le canton de Neuchâtel. Et comme d'habitude, ils se sont moqués de nous.

On va finir par croire qu'ils nous adorent, après la fête des vendanges à Neuchâtel, l'émission Quotidien s'est rendue à la Brévine pour la fête du froid avec comme objectif, prendre la température et nous montrer (encore) avinés. On rembobine.

Ça joue?

Les journalistes l'émission ont d'abord testé leur cote de popularité auprès des Bréviniers (vous avez appris un truc là).

«Nous on vient de Paris» Quotidien

«Vous venez de Paris, mais qu'est-ce que vous foutez ici?» Un Brévinier honnête

Les journalistes parisiens tenaces en quête de reconnaissance ont fait plusieurs tentatives pour tomber enfin sur un connaisseur de l'émission.

«Vous êtes quel média vous? Le Quotidien, ah, magnifique!» Un mec

«Vous connaissez?» Journaliste française heureuse

«Mmmh absolument pas» Un Suisse poli

Après cette mise en jambe, retour à «la fête du froid» où on célèbre la gastronomie (cervelas et fondue), mais surtout où on se réchauffe tant bien que mal avec les spécialités locales.

«Aujourd'hui, on s'est réchauffé» Normal à «la fête du froid»

«Le premier verre, c'était de l'absinthe» Ça change du chocolat chaud

Comme à leur habitude, les journalistes de Quotidien donnent de leur personne: lancer de hache, bûcheronnage sportif, pas peu fiers de leur engagement, ils ont quand même perdu techniquement contre une senior (elle👇🏽).

«Désolé, à choisir, je prends la dame», leur lance le bûcheron, satisfait d'avoir trouvé une meilleure partenaire que Gaëtan le preneur de son de l'émission.

Le P.C.

Ah, mais les Parisiens n'allaient quitter les belles contrées neuchâteloises sans montrer la traditionnelle baignade dans le lac des Taillères. Une eau à 2°C et la question que nous nous posons tous:

«Quelle est la partie du corps la plus compliquée à mettre dans l'eau?» Journaliste parisienne en quête d'une révélation

«Le P.C.!» Nageuse téméraire

«Le Passage des Couilles» Une autre nageuse

«Mon zgeg a disparu» Un nageur qui confirme la fraîcheur de l'eau

Voilà. Tout est dit. Après la baignade en eaux glacées, rien de tel qu'une «mega teuf», annonce le journaliste Etienne Carbonnier. L'occasion de montrer que les Suisses savent faire la fête, comme lui quoi👇🏽