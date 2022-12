Elle est bonne, je l'aime plus que tout.

Elle est bonne, je l'aime plus que tout. Jamais goûté ce truc de ma vie. J'aime bien la blanquette, mais je préfère le couscous. Je préfère la version 2021 au tofu-quinoa.

Et de votre côté, comment est votre blanquette?

La blanquette a certainement encore les moyens de plaire aux moins de 35 ans. Peut-être en remplaçant le veau par du tofu ou le riz par du quinoa, pour une version plus 2021.

En effet, un autre sondage de l'IFOP mené en 2020 a demandé aux sondés quel plat leur a le plus manqué pendant la fermeture forcée des restaurants, entraînée par la pandémie. La blanquette s'est hissée à l'honorable dixième place du classement, derrière notamment la pizza, les moules et les steaks-frites.

Mais que la blanquette se rassure, elle reste dans le top 10 des aliments qui séduisent le plus les Français.

Sondage réalisé par l'IFOP et repris par Le Point.

Là où le bât blesse, c'est lorsqu'on interroge les Français sur les plats plus traditionnels, mais emblématiques de la gastronomie hexagonale. Citons la blanquette de veau, la charcuterie ou encore le camembert.

Vous ne serez pas surpris d'apprendre que l'un des pans de la culture française qui met encore tout le monde d'accord, c'est… manger . Et comme les clichés ont la vie dure, la reine absolue du classement (avec 95% d'opinions favorables), tous âges confondus, est la baguette de pain . Elle est suivie des plats importés des cultures étrangères:

Avis aux fans de OSS 117 qui se respectent: cet article est susceptible d'heurter certains sensibilités. Le plat préféré de l'agent secret le plus beauf de l'histoire du cinéma français n'est plus numéro un dans le coeur de ses compatriotes.

