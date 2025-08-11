One Piece: les fans ont de quoi se réjouir.

Les images de la saison 2 de «One Piece» cachent une belle surprise

Netflix a dévoilé la bande-annonce de la saison 2 de l'adaptation en live action de One Piece, et elle est pleine de promesses.

L'attente a pris fin ce week-end. À l'occasion du «One Piece Day», Netflix a lâché une première bande-annonce pour la saison 2 de sa série en prises de vue réelles, attendue pour 2026. L'extrait vidéo a donné un aperçu des nouvelles aventures de Luffy (campé par l'acteur Iñaki Godoy) et de ses compagnons, mais aussi de l'arrivée de visages inédits.

Les fans ont ainsi pu découvrir les acteurs qui incarneront le vieux gardien de phare Crocus (Clive Russell), et la mystérieuse Nico Robin (Lera Abova). Ces nouvelles apparitions, couplées à l'arrivée de méchants emblématiques comme Smoker et Crocodile, promettent une saison riche en rebondissements.

Le trailer de la saison 2 de «One Piece» 👇 Vidéo: youtube

Nouvelle saison garantie

Mais la véritable surprise est venue à la fin du trailer. Alors que la communauté spéculait sur l'avenir de la série, Netflix a mis fin au doute en confirmant officiellement la mise en chantier d'une saison 3.

De quoi rassurer ceux qui craignaient que l'aventure ne soit écourtée, et donner un avant-goût des nombreux arcs narratifs que les scénaristes pourront explorer, tant le manga compte de tomes - on parle de 112 tomes publiés au Japon depuis 1999 et de plus de 500 millions d’exemplaires vendus, comme le rappelle le média La Voix du Nord. La sortie du tome 113 est prévue pour 2025.

La série animée, quant à elle, compte actuellement plus de 1130 épisodes. De plus, Netflix a annoncé un remake complet de la série, intitulé The One Piece, dont la production sera assurée par Wit Studio, connu notamment pour son travail sur les premières saisons de L'Attaque des Titans. Il s'agira d'une nouvelle version qui recommencera l'histoire de Luffy et de son équipage depuis l'arc d'East Blue.

En ce qui concerne la série en live action, elle a déjà su conquérir les fans les plus exigeants. La chasse au trésor pour devenir le Roi des Pirates est donc loin d'être terminée.

