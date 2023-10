Pour parler du Hamas, Jason Burne déterre les cadavres humoristiques

Mais pas que. La Suisse, Macron, l'extrême droite, les JO de Paris, les migrants, les nazis, les punaises de lit, le football, la fashion week, tout y passe. Pour chaque actualité, ce sniper anonyme trouve instantanément l'archive qui fait mouche.

On connaît l'éditorialiste omniprésent, expérimenté, cravaté et à l'ego suffisamment souple pour offrir son analyse sur la guerre contre l'Ukraine et les punaises de lit. Il y a l'expert, le vrai, qu'on n'entend jamais assez. Il y a Gaspard Proust et Pablo Mira. Chapatte et Cyril Hanouna. Sans oublier l'internaute lambda qui jette quotidiennement son petit bruit personnel dans une fosse médiatique déjà assourdissante.

Tout ce beau monde joue finalement au même jeu: action, réaction. Un fait d'actualité, une pensée. On un avis, un commentaire, un sentiment, un regard, une réplique. Un vrai ping-pong de l'esprit. Bien sûr, chacun sa munition plus ou moins fine, pertinente, drôle. Si Chappatte excelle avec son recul acéré, Hanouna imposera son point de vue à chaud.

Et puis il y a un certain Jason Burne. S'il est planqué sous une parodie du célèbre tueur de la CIA, c'est bel et bien un sniper.

Sa bio sur X? «Tu crois que tes crottes puent moins que celles des autres, pas vrai?»

Quotidiennement, cet anonyme aux 72 000 abonnés passe son temps à rebondir sur l'actualité. Mais quand certains s'arment de mèmes, de GIF's ou de mauvaise foi, Jason Burne, lui, pioche dans ses souvenirs télévisuels. Des sketchs des Inconnus aux petites bourdes des chaînes françaises, rien ne lui échappe. Et en voyant sa dextérité à l'œuvre, on est en droit de soupçonner qu'il possède une vidéothèque infinie entre des neurones surentraînés.

Une sorte de Baffie de l'archive humoristique, qui dégote illico la bonne séquence pour chaque breaking-news. C'est souvent très juste, intelligent, mais volontairement bobet et, comme on peut lire régulièrement sous ses missiles drolatiques, «c'est tellement ça». Mardi, pour évoquer les réactions internationales sur les violences en Israël, il s'en est (notamment) pris à la Suisse. Voici une sélection de ses meilleures séquences.

