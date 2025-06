Vidéo: watson

L'étoile montante du RnB français va débarquer en Romandie

A seulement 17 ans, la chanteuse et rappeuse française Merveille cartonne. Portrait d'une artiste en pleine ascension qui sera à voir le 28 juin au Transforme Festival de Genève.

Le talent n’a pas d’âge, et ce n’est certainement pas Merveille qui contredira cet adage. En effet, c’est à seulement 16 ans que la jeune femme a été récompensée par la Flamme de la Révélation Féminine de l’Année en 2024, lors de cette cérémonie célébrant les artistes français du Rap et du RnB.

Merveille Mpongi, de son vrai nom, incarne l’histoire inspirante d’une jeune fille d’origine congolaise qui découvre sa passion pour le chant dès l’âge de 7 ans. Adolescente, elle commence à composer et à enregistrer ses propres morceaux sur son smartphone, qu’elle partage ensuite sur internet et les réseaux sociaux. C’est ainsi, en toute autonomie, qu’elle donne naissance à son tout premier EP de trois titres, Peace & Love, sorti en février 2023.

Merveille (c'est son vrai prénom) n’a que 16 ans et déjà deux tubes qui s'écoutent par millions. Image: Merveilles

S'ensuit un succès fulgurant qui propulse la jeune artiste sur le devant de la scène: alors qu’elle n’est même pas encore majeure, elle se produit à l’Accor Arena de Paris en première partie de Nej. Elle partage également la scène avec des artistes de renom tels que Dadju et Tayc, et collabore avec La Fouine.

Originaire de la Porte de Clignancourt, dans le 18ᵉ arrondissement de Paris, Merveille grandit au croisement de deux passions: la musique congolaise et le football. C’est d’ailleurs en jouant au ballon dans son quartier qu’elle fait la rencontre de son équipe artistique, dont ses futurs producteurs. Elle s’entoure alors de musiciens qui l’accompagnent à la guitare, au saxophone et d’autres instruments. Ensemble, ils composent, structurent et façonnent chacun de ses titres avec une certaine authenticité.

«En restant dans mon quartier, je suis devenue quelqu’un» Merveille

Dès lors, les scores explosent. Son titre Citadelle, aujourd’hui disque de platine, est partout et cumule plus de 50 millions d’écoutes sur Spotify. Avec ses mélodies accrocheuses, son timbre de voix envoûtant et ses refrains entêtants, Merveille fédère rapidement un large public. Sa musique, à la fois entraînante et empreinte de douceur, s’inscrit parfaitement dans les codes de son époque.

La Flamme de la Révélation Féminine de l’Année 2024 fait partie des têtes d’affiche du Transforme Festival qui se déroulera du 27 au 28 juin à Lancy. Le festival genevois qui vibre aux rythmes des musiques urbaines accueillera Merveille samedi 28 juin.