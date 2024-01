Deux Valaisans participent à cette émission culte sur M6

Tree Paine, la «féroce pitbull» qui protège Taylor Swift

La chanteuse s'est entourée des meilleurs pour arriver au sommet de son art mais surtout du monde. Dans son équipe, une femme, à la réputation sanguinaire: Tree Paine. Zoom sur celle qui se bat contre vents et marées pour défendre sa cliente star.

Pire que le char Leopard, plus redoutable qu'un drone de guerre, Tree Paine est à la fois l'attachée de presse la plus connue et la plus redoutée au monde. Et pour cause. Longtemps considérée persona non grata avant de (re)conquérir les cœurs, Taylor Swift avait besoin d'un petit coup de main après les nombreuses polémiques auxquelles elle a dû faire face.