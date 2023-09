Bah, alors Manu? image: capture d'écran

Cyril Hanouna a cassé le game

Emmanuel Macron a fait une courte allocution jeudi pour lancer la nouvelle saison de TPMP. Et si c'était ça, le multivers? Attention, il y a un piège.

Emmanuel Macron. Lance. La nouvelle saison de TPMP. Lors d'un discours. Avant que de digérer la nouvelle, il nous faut deux secondes pour réfléchir. Oui, les médias de l'Hexagone sont spécialistes pour mélanger les genres: le monde du divertissement n'est pas timide quand il s'agit de s'inviter allègrement dans celui des politiques. Les politiques «gate-crushent» volontiers les plateaux des médias les plus populaires. Il n'est donc pas étonnant de retrouver un ex-haut dignitaire à la table des chroniqueurs. Comme la nouvelle attablée, Ségolène Royal. Mais de là à avoir le Président himself, il y a six urnes! Et pourtant! Dans une petite vidéo mise en ligne sur son compte Twitter, Cyril Hanouna a balancé ce message:

«ALLOCUTION PRÉSIDENTIELLE C’est une prise de parole exclusive qui lance cette nouvelle saison de #TPMP, je vous laisse la découvrir! On a hâte de vous retrouver avec toute l’équipe!» Cyril Hanouna sur Twitter @Cyrilhanouna

Emmanuel Macron lance la nouvelle saison de TPMP👇 Vidéo: twitter

L'on découvre bientôt un Emmanuel Macron, «costarisé», (sans montre), solennel aux entournures, ouvrant la marche pour une «darka» peu commune: une introduction au programme de la rentrée TPMP.

«Françaises, Français. La rentrée de TPMP, c'est le 4 septembre» Une harangue présidentielle.

«Vous retrouverez évidemment Raymond, l'abominable homme de Rungis, kelly Vedovelli (...), Géraldine Maillet, la donneuse de leçon, Valou, Valoche, la Bénaïm, quoi, et Gilles Verdez, malheureusement»

S'ensuit l'annonce des petits nouveaux, Evelyne Thomas, ou encore Alex Goude:

«...Des vrais journalistes, pas des Guez-Mer»

Bon, vous l'aurez compris, rien de tout cela n'est vrai. Il s'agit bel et bien d'un Manu plus vrai que nature généré par une technique de deep-fake. Les images de l'un de ses discours ont été court-circuitées par les équipes de prod'.

Et le résultat est tout de même bluffant: la voix, l'intonation et les expressions sont celles de Macron, tandis que les mots semblent tout droit sortis du gosier volubile de Hanouna. Lequel a bien réussi son coup en misant sur les nouveaux outils de l'intelligence artificielle. Le média 20 Minutes offre cependant un petit avertissement: si le petit logo «ceci est une parodie» s'affiche discrètement au haut de la vidéo, on ignore si le président a donné son accord pour ce drolatique happening digital.

La vidéo👇 Vidéo: twitter

