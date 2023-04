Tester le meilleur 🥐 de Paris au milieu des manifs? Cet Italien l'a fait

Vous avez envie d'aller tester les meilleurs croissants de Paris? Suivez le guide! Faites quand même attention aux poubelles en feu, aux grenades lacrymo et aux charges de CRS. Mhhh, yummy!!

Plus de «Divertissement»

Aaaah, Paris! Son romantisme, ses musées, son architecture et... ses boulangeries. C'est dans la ville Lumière qu'on peut voir depuis quelques jours, sur le net, un étrange touriste déambuler à travers les rues pour y trouver le meilleur croissant.

Devant la caméra: Luis Sol. Ce Bolognais d'origine a décidé de venir vlogger à Paris dans sa vidéo BEST CROISSANT IN PARIS. Tout est dans le titre: trouver le meilleur croissant de la capitale française!

La vidéo à voir ici:

Vidéo: youtube

Il débarque donc dans la cité des Beaux-Arts et de la gastronomie pour venir juger du nec plus ultra de l'alimentation populaire française. Mais dommage, car il est arrivé au mauvais moment: en pleine manifestation contre la réforme des retraites.

Au milieu des gilets jaunes et des black blocs

Vérifiant une adresse sur son téléphone, au milieu d'une foule en pétard, et un peu confus, il demande à un manifestant de lui lire le nom de l'établissement en bon français.

Après avoir été bousculé, il trouve la boulangerie, dans une rue beaucoup plus tranquille, et savoure son précieux croissant. Mh, so french! (Par contre, le café est dégueulasse, dit-il: on ne la fait pas à un italien.)

«Ce croissant est très beau. Il est croustillant et on dirait qu'il n'y a pas trop de beurre» Luis Sal

Notre ami italien multiplie les dégustations, se frayant un chemin dans la foule, évitant les gaz lacrymogènes et les barrages de CRS. Il préfère analyser les croissants les uns après les autres devant des poubelles en feu, au milieu des gilets jaunes ou des black blocs.

Le décalage est total.

Parfaitement à contre-temps

La vidéo, qui a fait près de 1,5 million de vues en quatre jours, est bien sûr volontairement à contre-temps, à côté de la plaque et complètement ironique. Elle se termine sur la liste Top 5 des meilleurs croissants de Paris sur fond d'explosions de grenades balancées par la police.

Interrogé par Le Parisien, le Bolognais en profite pour remettre une couche d'ironie:

«Les croissants avaient meilleur goût sans le gaz lacrymogène» Luis Sal Le parisien

Le youtubeur n'en est pas à son premier coup d'essai au niveau des vidéos complètement décalées et où le créateur est délibérément à l'ouest. Par exemple: «Deux heures à travers Bologne avec un énorme pénis», où les gens l'arrêtent dans la rue pour le saluer et faire des selfies avec lui (alors que rien ne le laisse deviner), ou encore son «Mini tour américain de stand up», où il tente désespérément de percer dans le stand-up à New York avant de rentrer illico presto en Italie après plusieurs échecs cuisants.

Si la plupart de ses vidéos tapent plutôt entre 500 000 et un milion de vues, nul doute que son escapade parisienne lui permettra de faire monter sa fanbase.

(acu)