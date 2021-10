Good News

Un wapiti a porté un pneu autour du cou pendant deux ans. Il est maintenant libéré

Un cervidé du Colorado (Etats-Unis) a passé deux ans dans la nature avec un gros pneu autour du cou. Les agents de protection de la faune qu'on appelle «rangers» en anglais (c'est quand même plus cool) l'ont désormais libéré de ce lourd fardeau.

L'élan a traîné le pneu avec lui pendant plus de deux ans. Image: keystone

Cependant, ses sauveurs, Dawson Swanson et Scott Murdoch, ont dû couper les bois de l'animal lors de l'intervention le week-end dernier, a rapporté lundi 11 octobre l'autorité de l'État du Colorado, Parks and Wildlife. Le wapiti, âgé de quatre ans et demi et pesant plus de 270 kilos, devait être attiré hors d'une meute de 40 animaux et étourdi.

Pendant plusieurs semaines, les rangers ont tenté de libérer le wapiti, quatre tentatives au total. La première fois qu'il a été aperçu avec ce collier affreusement lourd, c'était en juillet 2019. Les deux rangers ont estimé que le wapiti avait perdu près de 16 kilos en retirant ses bois et son pneu. «Le pneu était plein d'aiguilles de pin mouillées et de saleté», a déclaré Scott Murdoch. Il y avait probablement près de cinq kilos de déchets dans le pneu. Mais ne soyez pas triste! Maintenant, c'est fini! Il peut de nouveau brouter de l'herbe en toute légèreté.

Le saviez-tu? Le wapiti peut peser jusqu'à 450 kilos. Les bois peuvent atteindre jusqu'à 1m50 de long et pèsent jusqu'à 15 kilos. Chaque année à partir de février, ils tombent. Ils repoussent jusqu'à la fin de l'été afin de mettre en valeur la force et la santé de celui qui les porte pendant le rut en automne. (scie / sda / dpa)

