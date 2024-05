C'est ici que tout a commencé: Star Wars, 1977. Image: imago images

C'est la journée «Star Wars»! 19 mèmes pour la célébrer pleinement

Aujourd'hui, nous sommes le 4 mai. Cela veut dire qu'on ne parlera (presque) que d'une chose: STAR WARS! STAR WARS! STAR WARS!

Aujourd'hui seulement, vous pouvez dire: «May the 4th be with you!» (réd: il s'agit d'un jeu de mot pour dire May the force be with you).

Et aujourd'hui seulement, vous trouverez ici de nombreux mèmes amusants en l'honneur de la journée internationale de Star Wars.

Prêts, vous êtes? May the 4th be with youuuUUUUuuuu!

Le 4 mai sera super cette année.

Quand vous êtes déjà en retard et que tous les feux sont rouges.

«Oh Thor, tes mains sont si grandes. J'aime les hommes qui ont des mains.»

Nouvelles de dernière minute: Tesla présente son nouveau CyberBus.

Raisons d'avoir une petite amie:

- Parce que les femmes petites sont mignonnes.

- Parce qu'alors vous avez toujours le «high ground».



Super Mario et Star Wars: ont leur propre journée spéciale un jour choisi spécifiquement à cause d'un jeu de mots.

Moi avec ma grand-mère à Noël:

20h: Une bière ?

20h: Très bien, une bière.

4 heures du matin:​

Qui est-ce? Seules les mauvaises réponses sont autorisées. >> Anakin Skywalker, Jedi Master (réd: Anakin n'a jamais atteint le rang de Master).



Quand le juge demande pourquoi j'ai tué tous les enfants qui se trouvaient dans le terrain de jeu McDonald's après que le caissier ait crié «Ordre 66».

«C'est la loi!»



Psychologue: «le Jarjastroyer n'existe pas, il ne peut pas vous faire de mal».



Le Jarjastroyer:



C'est pourquoi Internet a été créé.

La machine à laver: ce cycle prendra 45 minutes.

Je *reviens au bout de 45 minutes*

Le lave-linge indiquant qu'il a encore 37 minutes: je change la donne. Priez pour que je ne la change pas plus.



- Je vais séduire Ezra Bridger

- Du côté obscur, non? (...) Du côté obscur, non?



Lorsque Luke vous envoie une photo de l'entraînement hebdomadaire de Grogu.

Le gagnant caché:

Le réveil de la force.

La force a besoin de cinq minutes supplémentaires....



Obi-Wan se faufile pour voir Satine en scred.

Anakin se faufile pour voir Padmé en scred.



Avez-vous d'autres mèmes Star Wars? Les partager dans les commentaires, vous devez!

(cmu)