Arrêtez tout: on a trouvé votre calendrier pour 2022

Même si on note tout dans nos téléphones, un bon vieux calendrier en papier, accroché à la cuisine, ça fait toujours plaisir. Surtout si c'est celui-ci, avec des poules et des bonshommes à l’intérieur.

Un brave type et sa poule. Attention, rien de sexiste dans cette phrase, c'est même très premier degré. «Chicken Daddies», c'est un calendrier avec de superbes photos où l'on trouve des poules et des hommes. Pour la modique somme de 25 dollars, vous pourrez savoir quel jour on est et vous coller un sourire par la même occasion.

Voici quelques-unes de ces belles photos, glanées sur le compte Instagram @chickendaddiesofficial. Vivement 2022. Commandez votre calendrier ici.

On sent qu'il y a une vraie réflexion sur la composition de l'image.

Quel gentleman, il laisse la chaise à la petite poule!

On voit une vraie complicité entre ces deux êtres.

Bon, il faudra repeindre cette cabane par contre.

La plus belle!

Tout est dans la pose.

Jusque dans la Grande Pomme.

Et Joyeux Noël!

Au passage, notons que le compte Instagram a fait un sacré virage. La personne à l'origine de la page, une photographe du nom de Danielle Elizabeth, explique sous la première photo de «Daddy et son chicken» qu'elle s'ennuyait pendant la pandémie et s'est retrouvée à improviser des shootings avec son mec dans des robes.

D'ailleurs, si on remonte aux photos plus anciennes, on trouve des mariés, des enfants ou des familles qui font un pique-nique. Perso, je préfère des mecs et des poules.

