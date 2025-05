Vidéo: watson

C'est un nouveau record pour Lady Gaga

Ce week-end, la chanteuse a réuni plus de 2,5 millions de spectateurs sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro.

Samedi 3 mai, Lady Gaga a réuni plus de 2,5 millions de personnes lors d’un concert gratuit à Rio de Janeiro sur la plage de Copacabana. C’est plus que Madonna il y a un an, au même endroit, où 1,6 millions de fans étaient présents.

La chanteuse entre dans l’histoire des records grâce à cette performance hors norme qui a duré plus de 2h. Lady Gaga a offert aux Brésiliens ses plus grands classiques, tout comme les morceaux de son nouvel album Mayhem.

A propos de son album: Lady Gaga a su se relever avec grâce

La star de 39 ans a partagé sur ses réseaux ne s'être toujours pas remise de ce moment hors du temps:

«Rien ne pouvait me préparer à ce que j’ai ressenti lors du spectacle d’hier soir: la fierté et la joie absolue de chanter pour le peuple brésilien. Merci Rio d’avoir attendu que je revienne. Merci les petits monstres du monde entier. Je vous aime. Je n’oublierai jamais ce moment» Lady Gaga Instagram

Les autorités municipales souhaitent pérenniser cette tradition du concert gratuit en mai, afin de stimuler le tourisme lors d'une période considérée comme basse saison. L'ampleur de l'événement génèrerait un impact économique estimé entre 100 millions et 600 millions de réaux (soit 15 millions à 90 millions de francs) pour la ville. Le maire Eduardo Paes a déjà laissé entendre qu'il comptait faire venir le groupe de rock irlandais U2, sans préciser de date.

Pour le concert de Lady Gaga samedi, un impressionnant dispositif de sécurité a été déployé, avec plus de 5000 agents, des drones et des caméras de vidéosurveillance à reconnaissance faciale. Un attentat à la bombe a même été déjoué.