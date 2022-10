Cette maison «Stranger Things» est si réaliste qu'un voisin a appelé la police

Pour Halloween, une famille américaine fan de «Stranger Things» a décoré sa maison sur le thème de la saison 4 de la série. L'exposition a un tel succès qu'elle a dû s'arrêter un moment à cause d'un voisin excédé.

Dans l'Illinois, aux Etats-Unis (where else?), une famille a mis le paquet cette année pour Halloween en décorant sa maison sur le thème de Stranger Things, saison 4.

Aubrey et Dave Appel ont transformé leur entrée de garage et la cour en un monde de l'upside-down bluffant. Ils ont installé un Demogorgon plus vrai que nature et des décors dignes des studios d'Hollywood. Comme l’atteste leur compte TikTok sur lequel ils ont posté plusieurs vidéos, tout est fait main.

Mais le plus impressionnant, et ce qui a rendu leurs posts viraux, c'est Max, personnage phare de la série et de la dernière saison, qui semble être en lévitation.

Sur les réseaux sociaux, les internautes sont impressionnés. Leur installation est si réaliste que certains ont même pensé qu'il s'agissait de leur fille, elle aussi rousse comme Max.

Interrogé par l'émission Good Morning America, le couple a répondu en montrant leur enfant Brooke, en chair et en os, prouvant qu'ils ne l'avaient pas perchée devant leur maison juste pour faire le buzz.

Très vite, ils ont commencé à avoir du public. Des dizaines de curieux et de fans de la série se sont pointés devant leur maison pour la photographier et la filmer. Un remue-ménage qui a perturbé la quiétude d'un voisin (sûrement une Karen). Après avoir reçu une plainte du voisinage, la police a dans un premier temps fermé l’accès à la cour de la maison.

Aubrey et Dave ont affirmé à TMZ qu'ils avaient contacté tous leurs voisins avant d'installer leur l'hommage à Stranger Things et qu'ils avaient leur soutien total. Ils avaient prévu de tout enlever la semaine dernière, mais ayant reçu un soutien massif, ils ont changé d'avis.

Ce samedi 8 octobre, les visiteurs ont finalement pu revenir admirer les décorations de la famille Appel, la police estimant que «l’exposition est sur une propriété privée et ne viole aucune loi et aucun permis», comme le rapporte ABC Chicago. Mais Aubrey et Dave, conciliants, ont décidé d'éteindre les lumières le soir.

