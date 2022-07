Voici tout ce qu'il faut savoir sur la saison 5 de Stranger Things

Depuis le 1ᵉʳ juillet, la quatrième saison complète de Stranger Things est disponible sur Netflix. Les fans peuvent désormais regarder les neuf épisodes de la série, y compris le final de deux heures et demie.

Les acteurs de Stranger Things posent ensemble lors de la première de la quatrième saison aux Netflix Studios de Brooklyn, le samedi 14 mai 2022. Image: sda

Mais bonne nouvelle, les fans peuvent se réjouir, car la série ne s'arrête pas là! Elle sera, en effet, suivie d'une cinquième et dernière saison. Mais c'est là que commence la grande attente, car Netflix n'a pas encore annoncé de date de sortie officielle.

Une chose est, toutefois, sûre: le tournage devrait bientôt commencer, comme l'ont fait savoir les producteurs, les frères Matt et Ross Duffer. Sur Twitter notamment, il a été annoncé que l'écriture de cette dernière saison commencera au mois d'août de cette année.

Mais imaginer et tourner une saison de Stranger Things peut prendre un certain temps. En effet, les créateurs ont déjà eu besoin de plus d'un an pour terminer le tournage d'une saison. Exemple ci-dessous:

Début de la saison 1: 15 juillet 2016

Début de la saison 2: 27 octobre 2017

Début de la saison 3: 4 juillet 2019

Début de la saison 4: 27 mai 2022

A noter que le temps d'attente entre la troisième et la quatrième saison était, toutefois, dû à la pandémie de Covid-19.

If I only could, I'll make a deal with Gooood 🎶 Grâce à Stranger Things, cette chanson des années 80 revient en force de Marie-Adèle Copin

Mais les fans de la série ne devront peut-être pas attendre si longtemps. Certaines sources indiquent déjà que la cinquième saison de Stranger Things arrivera au plus tôt fin 2023. Les frères Duffer ont également confirmé au média spécialisé Collider, que la cinquième et dernière saison de Stranger Things sera plus courte.

Un spin-off planifié

Netflix n'a pas encore officiellement confirmé un spin-off de Stranger Things. Les frères Duffer en parlent, toutefois, ouvertement et affirment qu'il y a de bonnes chances pour qu'un projet de ce genre voie le jour.

«Si nous n'avons encore rien fait, c'est parce que nous ne voulons pas le faire pour de mauvaises raisons. [...] Mais ce sera différent de ce que tout le monde attend, y compris Netflix.» Ross et Matt Duffer

L'idée est déjà élaborée, les frères Duffer la présenteront rapidement au géant du streaming Netflix. Les détails sont gardés secrets, seul Finn Wolfhard, qui joue Mike dans Stranger Things, a réussi à deviner leur idée.

Autre détail déjà connu sur la saison finale: il y aura un saut dans le temps. Les frères Duffer veulent adapter l'âge des personnages à celui des acteurs et actrices qui les jouent.

Même si la série à succès de Netflix s'arrête après la cinquième saison, toutes les histoires de Stranger Things ne sont pas encore racontées. L'univers continuera donc d'exister - même si c'est d'une manière légèrement différente.

(cmu)

Traduit et adapté de l'allemand par sia