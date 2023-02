Qui est qui au sein d'une rédac? Image: dr / watson

On vous décrit la rédac de watson avec des personnages de Harry Potter

Vous voulez savoir à quoi ressemble une rédaction? Vous vous demandez quel est le profil type d'un présentateur TV, d'un pigiste, d'un correspondant à Bruxelles? Vous êtes (vous aussi) beaucoup trop Harry Potter-centré? Say no more.

En promenant (me perdant) sur Twitter, je suis tombée sur un thread qui compare les personnages d'Harry Potter aux employés d'une rédaction. Vous voulez savoir à quoi ressemble l'équipe d'un média? Qui sont les cerveaux malades qui vous pondent de la news, des enquêtes et, chez watson, des montages claqués? Scrollez, scrollez!

C'est (presque) à ça que ressemble notre rédaction. Sauf qu'on a des lapins, des chiens et un chat. Allez, let the magic begin!

D'abord, rendons à César L'auteur de ce thread



Notons quand même que, comme je ne suis pas une sale Poufsouffle, j'ai étoffé la liste.

J'adorerais avoir eu cette brillante idée, mais on la doit à Nicolas Quénel. Ce journaliste français indépendant mérite chaleureusement d'être suivi, tant pour son humour que pour ses enquêtes sur la guerre et le terrorisme, entre autres. Je vous colle son Twitter ici

Harry Potter

Le journaliste star

Il est très connu et a chopé un peu le melon. Le mec fait parfois des trucs super stylés, mais il y a rien à faire, t'as toujours envie de lui mettre deux baffes pour lui rappeler que sans ses collègues, il ne ferait pas grand chose.

Des claques. Image: dr

Hermione Granger

La secrétaire de rédaction

Elle a réponse à tout, modifie ton papier sans rien demander car «la chute pourrait être meilleure». On a souvent envie de la couler dans du béton, mais on ne le fait pas, car on sait bien que sans elle, la boutique tient pas debout.

Insup'. Image: dr

Ron Weasley

Le généraliste

C'est ton «gars sûr» que tu peux envoyer sur tout à n'importe quelle heure. Il fait des conneries de temps en temps, mais on lui pardonne vu qu'il a fait 2500 bornes en deux jours et cinq papiers pour que tu sois pas dans la merde au bouclage.

Un fraté, un vrai. dr

Albus Dumbledore

Le directeur de rédaction

Redouté par les uns, idolâtré par les autres. Personne n'a jamais vraiment compris ce qu'il faisait de ses journées. Un des rares spécimens à ne pas subir l'open space. Jalousé par le rédacteur en chef qui veut sa place.

On sait pas ce qu'il fait, mais il pèse. Image: dr

Drago Malefoy

Le journaliste d'opinion

Pense que tout relève du débat d'idées et est certain qu'il a tout compris mieux que les autres. A un complexe d'infériorité à compenser à cause de parents trop exigeants. Finira peut-être par revenir dans le droit chemin.

Est aussi le seul type plus ou moins coiffé de la rédac. Image: dr

Minerva McGonagall

Cheffe d'édition

Hyper stricte, est de mèche avec la secrétaire de rédaction. Te donne envie de la jeter dans la déchiqueteuse, car elle t'emmerde pour la moindre virgule. T'aidera tout de même à trouver l'interlocuteur qu'il te manque, mais en te faisant comprendre qu'elle peut te griffer jusqu'au sang à tout moment.

A déjà fait pleurer des stagiaires. Image: dr

Severus Rogue

Le journaliste d'investigation

Suscite la méfiance et la crainte de ses interlocuteurs. N'a pas dormi depuis à peu près 74 heures à cause d'une infiltration qu'il mène en parallèle de son boulot à la rédac. Personnage triste et seul à qui personne ne veut jamais parler.

N'a pas d'amis, mais a beaucoup d'indics. Image: dr

Fred et George Weasley

Les créateurs de contenu vidéo

Rattachés à la rubrique divertissement, ils tournent des vidéos marrantes pour alimenter les réseaux sociaux de la rédac'. Sont vus d'un mauvais œil de la part des «vrais» journalistes qui se sont tapés des masters en sciences-po et dont les enquêtes font moins de clics.

Vont finir chez Quotidien. Image: dr

Sibylle Trelawney

La journaliste économie

Essaie de percer les mystères de la macroéconomie. Est persuadée de pouvoir prédire l'avenir dans les cours de la bourse. Ne sort plus de la rédac'. Se plante neuf fois sur dix, mais quand ça marche, ça a de la gueule.

Fait de la peine et en a. dr

Gilderoy Lockhart

Le présentateur TV

Armé de son magnifique brushing et son sourire Colgate, son sort le plus puissant est d'arriver à persuader l'interlocuteur qu'il s'intéresse vraiment à lui. A garder à l'œil pour éviter les magouilles, on n'est jamais sûrs de ses intentions.

Ne se soucie que de ses cheveux et de ses audiences. Image: dr

Rubeus Hagrid

Le chef op'

Trimballe tout le matos toute la journée sans jamais se plaindre. N'a pas vraiment de droit de regard sur l'angle, mais est quand même très content d'être là. Le partenaire en or en reportage. Attention aux ronflements tout de même, peut être encombrant

Le roi des bons types. Image: dr

Neville Londubat

Community manager

A merdé ses études de journalisme et se retrouve à gérer la page Facebook de la rédac'. Rêve un jour de percer malgré un manque de compétences flagrant. Encouragé par sa grand-mère à ne rien lâcher.

Pas le plus affûté, mais y arrivera sur le tard. Image: dr

Lord Voldemort

Le rédac' chef

Chef suprême d'une armée de Mangemorts pigistes. A le droit de vie et de mort sur nous. Lorgne sur la place de directeur de rédac' et fera tout pour l'obtenir. N'était pas toujours ainsi, mais personne ne saurait dire quand il a vraiment mal tourné.

Mange des stagiaires au petit-déj'. Image: dr

Maugrey Fol Œil

Le journaliste police-justice

Vrai cochon truffier, il a toujours des sources qui l'appellent pour lui filer un tuyau. Redouté par l'institution et par ses propres collègues, il connaît vos plus noirs secrets. Force un peu trop sur la potion.

Utilise des méthodes d'investigation pas validée par le Conseil de la presse. Image: dr

Ginny Weasley

La journaliste sport

A eu une jolie carrière d'athlète avant de raccrocher le balais et d'empoigner la plume. Sait très bien se démerder et se faire respecter dans ce milieu de mâles alpha.

N'a pas peur de mouiller le maillot. Image: dr

Lucius Malefoy

L'éditorialiste de droite

N'écrit qu'en «je». Déteste les syndicats, l'Etat et pense qu'on devrait tout privatiser, de l'hôpital à la Santé. Déverse sa haine sur Twitter quand son rédacteur en chef lui refuse un énième papier sur le fait qu'il faut supprimer les subventions à la culture.

Méprise la rubrique société. Image: dr

Luna Lovegood

La journaliste OSINT*

Personne ne la comprend, pourtant elle a toujours des infos incroyables dont ses collègues ignorent tout. Suscite un peu la jalousie, elle se fait maltraiter par les vieux qui ne jurent que par «le terrain». Un jour elle sera comprise.

*L’open source intelligence (ou enquête sur données ouvertes)

Mais ce jour n'est pas arrivé. Image: dr

Dobby

Le stagiaire

On lui refourgue les taches ingrates. Devinez qui va faire six articles de desk aujourd'hui comme il l'a fait hier et le fera demain? Rêve d'une chaussette ou de tickets restau qui ne viendront jamais. Serait prêt à prendre un couteau pour une titularisation.

Mériterait un peu plus de reconnaissance. Image: dr

Cornelius Fudge

Le journaliste complotiste

Était plein de bonhommie, allait à la rencontre du peuple lors des marchés et buvait volontiers un verre sur les stands politiques, mais a fini par sombrer dans l’obscurantisme et les fake news. Est en opposition permanente avec son directeur et son rédacteur en chef. Finira par se faire virer comme une merde.

Traîne un peu trop sur Telegram. Image: dr

Peter Pettigrow

Le plagieur

Cet enfoiré a encore repris les infos des autres sans les citer. Mérite un grand coup d'avada kedavra dans la gueule par le rédacteur en chef.

Ne s'est toujours pas fait virer grâce à son côté lèche-cul. Image: dr

Filius Flitwick

Le correspondant à Bruxelles

On a oublié (comme tout le monde à la rédac') l'existence du journaliste spécialiste de l'Europe. On sait qu'il est là, on sait qu'il fait des trucs, mais personne ne le lit jamais, car tout le monde s'en tamponne (à tort).

Dort parfois dans une cafèt' du parlement pour ne rien rater. Image: dr

Pomona Chourave

La journaliste écologie

On fait tous beaucoup d'efforts pour l'écouter. Elle parle de sujets vraiment importants, mais à la fin, c'est chiant. Monopolise la parole pendant deux heures en séance de rédac' pour vendre son sujet sur la disparition de la sardine du port de Marseille.

Pénible. Image: dr

Sirius Black

Le pigiste

Ne passe que rarement à la rédac'. Toujours à cavaler à droite à gauche pour trouver des histoires. Vous serez tous vachement tristes (et un brin dans la merde) quand il ne sera plus là.

Ses apparitions à la rédac' coïncident avec les apéros de boîte. dr

Rita Skeeter

La journaliste presse à scandale

N'a aucune déontologie, aucun honneur, ne vérifie pas ses infos et maltraite ses rares sources fiables. N'est qu'une pourriture qui mérite de se taper des trads et des relectures jusqu'à la fin de ses jours.

N'a vraiment, mais alors vraiment aucune race. dr

Dolores Ombrage

La journaliste radio

Se fringue n'importe comment car de toute façon «on la voit pas», mais rêve qu'on la remarque. A une certaine tendance à être envahissante. Persuadée d'avoir «une relation spéciale» avec les auditeurs. Extrêmement creepy.

A beaucoup moins de succès depuis qu'ils ont installé des caméras dans le studio. Image: dr

Viktor Krum

Le consultant sportif

Il n'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, mais comme il a été sportif professionnel, on l'appelle pour commenter tout et n'importe quoi. Il est surtout la caution people qui assure une certaine audience au sport.

Gueule «ET GOAL!» avec beaucoup de panache. Image: dr

Colin Crivey

Le photojournaliste

Tu le laisses faire en te disant que «de toute façon, le pauvre, il lui reste plus longtemps à vivre». Absolument pétrifié à l'idée que les téléphones peuvent prendre des photos tout à fait convenables.

Rêve de couvrir Cannes, mais son chef préfère acheter des images aux agences que de l'y envoyer. #budget Image: dr

Nicolas Flamel

Le journaliste en pré-retraite

Ne fait plus rien, s'est un peu fossilisé sur son siège, mais personne ne le force à prendre sa retraite, car il fait partie des meubles. Sera encore là à l'âge de 75 ans. Ennemi mortel du pigiste.

Coûte un rein pour rien. Image: dr

Mimi Geignarde

La journaliste culture

Se plaint tout le temps d’être débordée, angoisse toute la rédac', ne répond pas aux mails par pur sadisme.

N'aime pas le cinéma mainstream et préfère couvrir les expos dont tout le monde se fout. Image: dr

Horace Slughorn

Le grand reporter

Directement rattaché au directeur de la rédac', il est principalement préoccupé par cultiver son réseau devant un risotto aux truffes que de faire des apparitions au bureau. D'ailleurs, peu se souviennent de lui à la rédac'. Mais la compta si.

On pourrait tapisser tout l'open space avec ses notes de frais. Image: dr

Remus Lupin

Le représentant des syndicats

Est un bon journaliste de terrain, mais passe une (trop grande) partie de son temps à aboyer sur la rédaction en chef pour obtenir des hausses de salaires pour les stagiaires, ce qui lui vaut de stagner lui-même sur l'échelle salariale. A tendance à sentir le fauve et se sape avec des vieilles guenilles qui font honte lors des conférences de presse.

Porte toute l'année un blazer élimé aux coudes. dr

Cedric Diggory

Le JRI*

Se voyait, gamin, en reporter de guerre, mais était trop gentil et avait de trop beaux cheveux pour se risquer dans des zones aussi hostiles. S'est donc orienté vers un journalisme de terrain en théorie moins dangereux, mais se prendra une balle perdue lors d'une manif' anti-avortement. Sera décoré à titre posthume pour sa courte, mais néanmoins brillante carrière.

*Journaliste-reporter d'images.

Etait trop mignon pour ne pas faire de la télé, d'une manière ou d'une autre. Image: dr

Bellatrix Lestrange

La cheffe de la rubrique nécrologique

Martyrise les stagiaires et les pigistes. Aime un peu trop l'odeur du sang. A déjà écrit la nécro de tous les politiques et les people, mais aussi de ses collègues. S'habille toujours en noir. Fait flipper.

Sait où sont planqués les cadavres. Image: dr

Percy Weasley

Le journaliste politique

Vise le poste de correspondant à Bruxelles, mais pour l'instant, se tape les séances du conseil communal sur l'épaisseur des fonds de chaudrons. Finira spin doctor à force de retourner sa veste.

Te pond chaque jour un 18 000 signes infiniment chiant sur les travaux de commissions parlementaires dont tout le monde se fout. Image: dr

Fleur Delacour

La journaliste de mode

Sa mère était une célèbre grand-reporter et elle a déjà publié deux livres sur le style de la parisienne. Compétente, elle est pourtant souvent en vacances quand une grosse actu se présente.

Est à la limite de l'influenceuse. Image: dr

Le Choixpeau

ChatGPT

N'est qu'un objet, mais fait preuve d'une meilleure capacité d'analyse et de synthèse qu'un journaliste lambda. Est la preuve que l'intelligence artificielle est moins superficielle que la tienne. Finira par mettre les journalistes au chômage.

Ne participe pas aux apéros. Image: dr

Bonus: Vous

Les lecteurs, les téléspectateurs, les auditeurs

Etes formidables, mais des fois, vous lisez pas nos articles, ne regardez pas nos émissions, n'écoutez pas nos débats et ça, ça nous rend tristes. Certains d'entre vous (dont de nombreuses personnes qui s'appellent Bernard) commentez à grands renforts de «mais on s'en fout!» sous nos posts Facebook. Etes dans l'ensemble des gens bien.

Mais pas tous. Image: dr

