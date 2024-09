Daniel, Emma et Rupert, à jamais dans le cœur des Millennials <3 Image: watson / dr

Le casting pour les nouveaux Harry, Ron et Hermione est lancé

La série HBO Harry Potter cherche ses nouveaux acteurs pour incarner la bande de jeunes sorciers. Le tournage devrait débuter l'an prochain, les épisodes sont attendus sur la plateforme de streaming en 2026.

Etes-vous prêts à remplacer dans votre mémoire les visages de Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson, au profit de nouvelles têtes d'enfants?

Lentement (trèèèès lentement) mais sûrement, la série Harry Potter, signée HBO, prend forme. La production vient de lancer son casting pour trouver les nouveaux visages pour incarner Harry Potter, Ron Weasley et Hermione Granger. Seules conditions sine qua non: les comédiens devront être âgés de 9 à 11 ans en avril 2025 et être résidents du Royaume-Uni.

Dans son annonce, la production précise s'engager à proposer un casting inclusif.

«Nous nous engageons à ce que la distribution des rôles soit inclusive et diversifiée. Pour chaque rôle, veuillez soumettre des candidats qualifiés, sans distinction d'ethnie, de sexe, de handicap, de race, d'orientation sexuelle, d'identité de genre ou de toute autre base protégée par la loi, sauf indication contraire.»

Les futurs Harry, Ron et Hermione devront envoyer, d'ici au 31 octobre, une vidéo d'eux récitant un poème ou toute histoire de leur choix «mais rien sur le thème de Harry Potter», ainsi qu'une autre où ils se présentent.

Une série très attendue

Le tournage devrait débuter en 2025, et la première saison être diffusée en 2026. Chaque opus de la saga - sept en tout - aura droit à sa propre saison.

La future série est d'ores et déjà annoncée comme étant une adaptation fidèle des livres de J.K. Rowling. Ce sont la scénariste Francesca Gardiner et le réalisateur Mark Mylod qui sont aux manettes. De quoi rassurer (un peu) les fans, sceptiques à l'idée de voir les acteurs originaux «remplacés»: Gardiner et Mylod ont tous deux travaillé sur la série Succession. Le réalisateur a également travaillé sur plusieurs épisodes de Game of Thrones. (max)