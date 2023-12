L'histoire suisse en 10 Lego inédits

Plus de crossover entre IA et Suisse? Par ici!

Vous l'ignorez peut-être, mais le 5 décembre 1985, l'armée suisse a mis le feu à une forêt appartenant à la commune liechtensteinoise de Balzer. La cause: des obus éclairants ayant manifestement raté leur cible. L'incendie, qui a brûlé environ 120 hectares de forêt, est l'un des nombreux incidents de frontière involontairement provoqués par l'armée helvétique.

Réalisée dans la deuxième moitié du XIX siècle, la carte Dufour désigne un atlas du territoire suisse basé pour la première fois sur des mesures géométriques précises. Ses différentes éditions permettent d'avoir un aperçu fiable de l'évolution démographique de la Suisse, de l'extension des agglomérations et des changements significatifs sur le territoire.

C'est le début de l'un des mythes fondateurs de la Suisse moderne: le chemin de fer. Le 10 août 1847, la première liaison ferroviaire du pays voit le jour. Elle relie Zurich à Baden et totalise 25 kilomètres. Le train est baptisé «Spanishbrötli», un clin d'oeil à une spécialité pâtissière de Baden dont les Zurichois sont particulièrement friands.

Par deux fois, la République française a mené des opérations militaires dans notre pays: en 1792 et 1798. Au cours de ces invasions, les armées françaises ont occupé, entre autres, Genève et le pays de Vaud.

«J'ai alimenté une IA avec divers événements historiques réels concernant la Suisse et je les ai utilisés pour créer des boîtes de Lego»

Avouons-le, pour la plupart d'entre nous, l'histoire de la Suisse équivaut à un véritable mystère. La situation serait peut-être différente si nous avions pu jouer avec les Lego dont il est question dans cet article. Peut-être que nos lacunes ne seraient pas aussi scandaleuses. Bon, pour l'instant, tout cela n'est qu'hypothétique. Il s'agit d'images générées par une intelligence artificielle (IA), réalisées et postées sur Reddit par un certain « BezugssystemCH1903 ». Son idée:

