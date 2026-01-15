larges éclaircies
Voici 10 destinations à voir en 2026 selon le New York Times

Envie d'évasion? Ces 10 destinations vont vous faire rêver

Qui ne fantasme pas sur l'idée d'échapper au froid mordant de janvier pour une escapade lointaine et exotique? Voici de quoi vous inspirer. Même si vous ne posez pas de vacances dans l'immédiat, vous profiterez au moins d'un moment d'évasion bienvenue.
Marine Brunner
Quand il s'agit de dresser chaque année des listes de destinations aussi incontournables qu'originales, le New York Times n'a pas son pareil. Oubliez les Cinque Terre, Venise, la Croatie, Paris ou Barcelone: les 52 lieux à voir en 2026 sortent des sentiers battus.

Voici les communes suisses les plus frappées par le surtourisme

Parmi toutes les suggestions (aussi variées que l'Arménie, la Malaisie, l'Allemagne ou l'Etat de l'Utah, aux Etats-Unis), voici les dix destinations qui ont particulièrement suscité la curiosité des dizaines de milliers de lecteurs et de voyageurs du Times.

10. Saba, Caraïbes

SABA, BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA - FEBRUARY 09: The Island of Saba from the plane during the Dutch Royal Family tour of the Dutch Caribbean Islands on February 9, 2023 in Saba, Bonaire, Sint Eus ...
WireImage

L'avantage de cette île, c'est que vous aurez rapidement fait le tour: elle ne mesure que 13km2. A contre-pied des destinations victimes du tourisme de masse, les hôtels sont construits et gérés selon des principes de développement durable locaux.

9. Vietnam

HALONG BAY, VIETNAM - 2006/10/08: Besides all the colorful junks, on which visitors typically spend the night, there are countless of small boats used by local people for fishing, selling fruit, and t ...
Image: LightRocket

Selon le New York Times, il ne sera jamais aussi facile que de voyager au Vietnam cette année, grâce à une prolongation des exemptions de visa pour les ressortissants de certains pays et d'importants investissements dans les infrastructures touristiques.

8. Messénie, Grèce

Située au sud-ouest de la péninsule du Péloponnèse, la Messénie est la promesse d'eaux cristallines et de nourriture typique dans des tavernes - sans oublier le fait que la région est moins bondée que des îles comme Santorin ou Mykonos.

Castle of the nt Alessio Siculo with the Sea in the Background In Sicily. Italy. Europe. (Photo by: Rosario Scalia/REDA/Universal Images Group via Getty Images)
Universal Images Group Editorial
View of Giardini Naxos and Golfo Di Naxos, from Taormina, Sicily, Italy. (Photo by: Mel Longhurst/VW Pics/Universal Images Group via Getty Images)
Universal Images Group Editorial

7. Okinawa, Japon

ITOMAN, JAPAN - NOVEMBER 27: A general view of the Peace Memorial Park on November 29, 2020 in Itoman, Japan. September 2 marks the 75th anniversary of the formal surrender of Japan and the end of Wor ...
Getty Images AsiaPac

Outre ses vestiges, dont le château de Shuri qui rouvrira ses portes cet automne, Okinawa possède de célèbres plages de sable blanc qui font la joie des visiteurs.

6. Îles Traena, Norvège

Cet archipel norvégien isolé n'est accessible par une courte traversée en ferry depuis le continent. Il fait la joie des alpinistes et des festivaliers: le Trænafestivalen, organisé chaque été, est réputé pour son ambiance intimiste et ses sites de concert insolites.

Image
image: visithelgeland

5. Nagasaki, Japon

Outre un lieu lourd d'Histoire, Nagasaki choie ses visiteurs avec des boutiques de riz et confiseries centenaires, ainsi que des infrastructures de transport grandement améliorées.

Image
image: wikipedia

4. Islande

Vous faites partie de ces rares élus à avoir eu le privilège d'écumer l'Islande, dont les fjords, les péninsules et les merveilles glaciaires sont mondialement connus.

A panoramic view of Godafoss waterfall is located in Akureyri, Iceland, on January 10, 2025. Also known as the &#039;&#039;Waterfall of the Gods,&#039;&#039; it is one of the most impressive waterfall ...
Image: NurPhoto
A panoramic view of Godafoss waterfall is located in Akureyri, Iceland, on January 10, 2025. Also known as the &#039;&#039;Waterfall of the Gods,&#039;&#039; it is one of the most impressive waterfall ...
Image: NurPhoto

3. Seychelles

Anse Source d&#039;Argent beach dotted with granite boulders, La Digue island, Seychelles.
Image: De Agostini Editorial

Se rendre aux Seychelles n'a jamais été aussi facile, grâce aux vols directs depuis Zurich, Istanbul, Francfort et Munich. De nombreux hôtels et croisières inédites offrent aux visiteurs des expériences somptueuses pour découvrir la splendeur naturelle de l'archipel.

2. Péninsule d'Osa, Costa Rica

Les plages et les réserves naturelles de la péninsule d'Osa, au sud du Costa Rica, séduiront les amateurs de vague et de biodiversité. Un lieu privilégié pour observer les paresseux, les singes indigènes, les tortues marines, les dauphins, les requins et les raies.

(GERMANY OUT) Costa Rica Puerto Jimenez - Aerial view of the pacific coast line of Corcovado National Park on Osa peninsula (Photo by Rolf Schulten/ullstein bild via Getty Images)
Image: ullstein bild
Drake&#039;s Beach, entrance to Corcovado National Park, Osa Peninsula, Costa Rica.. (Photo by:Paolo Picciotto/REDA/Universal Images Group via Getty Images)
Universal Images Group Editorial

1. Les Rocheuses canadiennes... en train

Et si vous n'avez pas envie d'être (trop) dépaysé par l'absence de train et de montagnes, mais que vous adorez les grands espaces, le New York Times a la solution pour vous: le Canada. Une liaison ferroviaire temporaire entre Banff et Jasper offre désormais l'opportunité de s'immerger dans les paysages montagneux de la région, confortablement installé dans un wagon.

JASPER, CANADA - APRIL 25: A late spring storm rolls into the Rockies along the Icefields Parkway between Lake Louise and Jasper on April 25, 2016 near Jasper, Alberta, Canada. Jasper is the largest N ...
Getty Images North America
LAKE LOUISE, CANADA - APRIL 23: A Canadian Pacific Railway freight train makes its way westward along the Bow River on April 23, 2016 at Lake Louise, Alberta, Canada. Banff is Canada&#039;s oldest Nat ...
Getty Images North America

Alors? Quelle destination vous fait le plus de l'oeil? Dites-nous tout en commentaires! 👇

