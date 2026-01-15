Envie d'évasion? Ces 10 destinations vont vous faire rêver

Qui ne fantasme pas sur l'idée d'échapper au froid mordant de janvier pour une escapade lointaine et exotique? Voici de quoi vous inspirer. Même si vous ne posez pas de vacances dans l'immédiat, vous profiterez au moins d'un moment d'évasion bienvenue.

Quand il s'agit de dresser chaque année des listes de destinations aussi incontournables qu'originales, le New York Times n'a pas son pareil. Oubliez les Cinque Terre, Venise, la Croatie, Paris ou Barcelone: les 52 lieux à voir en 2026 sortent des sentiers battus.

Parmi toutes les suggestions (aussi variées que l'Arménie, la Malaisie, l'Allemagne ou l'Etat de l'Utah, aux Etats-Unis), voici les dix destinations qui ont particulièrement suscité la curiosité des dizaines de milliers de lecteurs et de voyageurs du Times.

10. Saba, Caraïbes



WireImage

L'avantage de cette île, c'est que vous aurez rapidement fait le tour: elle ne mesure que 13km2. A contre-pied des destinations victimes du tourisme de masse, les hôtels sont construits et gérés selon des principes de développement durable locaux.

9. Vietnam

Image: LightRocket

Selon le New York Times, il ne sera jamais aussi facile que de voyager au Vietnam cette année, grâce à une prolongation des exemptions de visa pour les ressortissants de certains pays et d'importants investissements dans les infrastructures touristiques.

8. Messénie, Grèce

Située au sud-ouest de la péninsule du Péloponnèse, la Messénie est la promesse d'eaux cristallines et de nourriture typique dans des tavernes - sans oublier le fait que la région est moins bondée que des îles comme Santorin ou Mykonos.

Universal Images Group Editorial

Universal Images Group Editorial

7. Okinawa, Japon

Getty Images AsiaPac

Outre ses vestiges, dont le château de Shuri qui rouvrira ses portes cet automne, Okinawa possède de célèbres plages de sable blanc qui font la joie des visiteurs.

6. Îles Traena, Norvège

Cet archipel norvégien isolé n'est accessible par une courte traversée en ferry depuis le continent. Il fait la joie des alpinistes et des festivaliers: le Trænafestivalen, organisé chaque été, est réputé pour son ambiance intimiste et ses sites de concert insolites.

image: visithelgeland

5. Nagasaki, Japon

Outre un lieu lourd d'Histoire, Nagasaki choie ses visiteurs avec des boutiques de riz et confiseries centenaires, ainsi que des infrastructures de transport grandement améliorées.

image: wikipedia

4. Islande

Vous faites partie de ces rares élus à avoir eu le privilège d'écumer l'Islande, dont les fjords, les péninsules et les merveilles glaciaires sont mondialement connus.

Image: NurPhoto

Image: NurPhoto

3. Seychelles

Image: De Agostini Editorial

Se rendre aux Seychelles n'a jamais été aussi facile, grâce aux vols directs depuis Zurich, Istanbul, Francfort et Munich. De nombreux hôtels et croisières inédites offrent aux visiteurs des expériences somptueuses pour découvrir la splendeur naturelle de l'archipel.

2. Péninsule d'Osa, Costa Rica

Les plages et les réserves naturelles de la péninsule d'Osa, au sud du Costa Rica, séduiront les amateurs de vague et de biodiversité. Un lieu privilégié pour observer les paresseux, les singes indigènes, les tortues marines, les dauphins, les requins et les raies.

Image: ullstein bild

Universal Images Group Editorial

1. Les Rocheuses canadiennes... en train

Et si vous n'avez pas envie d'être (trop) dépaysé par l'absence de train et de montagnes, mais que vous adorez les grands espaces, le New York Times a la solution pour vous: le Canada. Une liaison ferroviaire temporaire entre Banff et Jasper offre désormais l'opportunité de s'immerger dans les paysages montagneux de la région, confortablement installé dans un wagon.

Getty Images North America

Getty Images North America

