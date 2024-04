La bande-annonce de «Deadpool et Wolverine» est là

Sortis en 2016 et 2018, les deux films Deadpool ont totalisé 1,56 milliard de dollars de recettes au box-office mondial. Un succès marqué par son humour, son ton résolument adulte et sa capacité à briser le quatrième mur. Avec ce troisième volet, le film arrivera sans peine à atteindre ce chiffre, puisqu'il est définitivement le rendez-vous de cet été.

Les séquences d'actions s'enchaînent, laissant apparaitre ce qui semble l'antagoniste principale : Cassandra Nova. Ce personnage interprété par l'actrice Emma Corrin (House of the Dragon) est, dans l'univers Marvel, la sœur jumelle qu'aurait dû avoir le Professeur Xavier. Aurait, car Xavier l'a faite disparaître dans l'utérus même de leur mère. Ce professeur X au féminin est donc un personnage extrêmement puissant, qui va donner plus d'un fil à retordre à nos deux héros.

Les fans de X-Men ont de quoi se réjouir! Cette nouvelle bande-annonce réalise un vieux rêve. Celui de revoir le personnage de Wolverine, qui plus est, dans son costume original bleu et jaune qui avait encore été jusque-là jugé trop criard pour le cinéma.

Une bande-annonce qui révélait un synopsis à base de multivers et teasait l'apparition du célèbre mutant incarné par Hugh Jackman. Il n'en fallait pas plus pour que cette bande-annonce explose le «YouTube Game» et devienne la plus vue de la plateforme avec 365 millions de viewers en moins de 24 heures.

Le Montreux Jazz pense comme Migros et c'est bon signe

Les deux grands «M» du pays ont compris avant les autres que s'éparpiller et miser sur les effets d'annonce ne sera sans doute plus possible. Préserver l'ADN, rien que l'ADN. La comparaison s'arrête là, mais ce défi est crucial. Et le festival romand le prouve cette année, avec une programmation d'une cohérence qui terrasse n’importe quelle playlist Spotify.

On s'y approchait depuis un moment, mais, là, nous y sommes. L'époque où il suffisait d'épingler fièrement les gros poissons qu'on est parvenu à piquer sous le nez du voisin est révolue. Parce que ces gros poissons sont plus rares et moins accessibles. Parce que les agendas se disputent comme des quartiers dans la mafia. Parce que Taylor Swift voulait être milliardaire. Parce que le monde n'en aurait désormais que pour les «musiques urbaines», terme barbare et fourre-tout qui justifie la présence de Booba et de Sean Paul au sommet du programme du Paléo Festival cette année.