Durant le Super Bowl, Tom Brady a dévoilé sa nouvelle montre clinquante. watson/fox news/getty

Tom Brady a troqué ses montres suisses contre une mocheté

C'était la deuxième finale du Super Bowl depuis que le Goat de la NFL a pris sa retraite. L'ancien quarterback a joué les consultants à prix d'or pour la chaîne Fox. Il en a aussi profité pour dévoiler un bijou... cher et aveuglant, après s'être séparé de sa grosse collection de montres suisses.

Avant le début de la finale du Super Bowl qui opposait les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie, les spectateurs ont eu tout le loisir de patienter en comptant les stars installées en gradin ou de scruter Donald Trump en train de savourer le fait qu'il est le premier président en exercice à fouler le stade durant une finale.

Mais grâce à Tom Brady, on a eu droit à un scandale vestimentaire plutôt inédit. Le joueur le plus titré de l'histoire (sept Super Bowls au compteur) et très riche retraité depuis 2022 a inauguré son nouveau boulot: consultant pour la chaîne Fox News. Non content d'afficher un visage fraîchement tiré, le célèbre quarterback a profité de l'événement pour dévoiler son nouvel achat statutaire: une montre qui pourra aisément remplacer le soleil en cas d'apocalypse.

Autant vous dire que, sur les réseaux sociaux, les yeux ont saigné comme une carotide sous une lame tranchante et les enquêteurs du dimanche se sont mis en branle pour tenter de retrouver le coupable: qui a osé fabriquer cette horreur?

Heureusement pour nous, le savoir-faire suisse n'a rien à voir là-dedans. Très vite, les indices ont pointé une marque américaine baptisée Jacob & Co. Le modèle? Une Jacob & Co. Caviar Tourbillon, gavée de saphirs jaunes.

Son prix? 740 000 dollars Oui, c'est moche et cher à la fois.

Le poignet de Tom Brady et sa nouvelle trouvaille. Getty Images North America

Tom Brady a donc décidé de briller (le mot est faible) pour amorcer sa crise de la cinquantaine. L'ex-mari de Gisele Bündchen avait pourtant l'embarras du choix, l’année dernière encore. Mais en décembre, il a décidé de se séparer de 21 montres suisses, dans une grande vente aux enchères humblement baptisée «The Goat Collection» et qui lui a rapporté 4,6 millions de dollars.

Dans le lot, pas mal d'IWC, quelques Richard Mille et des Audemars Piguet. Pour dire, même son aveuglante Rolex «Daytona Paul Newman John Player Special», vendue à plus d'un million de dollars, avait plus de charme que cette Caviar Tourbillon aussi jaune que... Bob L'éponge.

Est-ce l'heureux événement dévoilé par son ex-épouse cette semaine qui a poussé la star des terrains à compenser avec un tel amas de saphirs jaunes? Il faut admettre que le bébé que Gisele Bündchen a eu avec son instructeur de jiu-jitsu n'est pas passé inaperçu.