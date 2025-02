Will Smith a choisi une montre suisse Universal Genève pour les Grammy, dimanche. image: eric wind's instagram

La montre suisse portée par Will Smith fait un «pari risqué»

Lors des Grammy Awards, la star a choisi d’afficher une montre Universal Genève vintage. Une marque suisse «iconique», rachetée par Breitling en 2023, qui va renaître de ses cendres dans dix-huit mois. Cet étrange timing est-il anodin? On a passé quelques coups de fil.

Plus de «Divertissement»

Aux Grammys, on chante, on rafle des prix, mais on affiche surtout ses goûts vestimentaires et ses partenaires contractuels. L'occasion de faire tout et parfois n'importe quoi. Comme Jaden Smith, qui a déboulé avec un château fort sur la tronche, dimanche soir, à Los Angeles. Plus fou encore, l'accoutrement de Bianca Censori, épouse de Kanye West, qui ne portait qu'une «robe» transparente, dévoilant son corps entièrement nu.

Les Grammy Awards, c'est aussi le moment idéal pour se laisser tenter par des bijoux. Parmi eux, évidemment, les montres. Un domaine dans lequel notre savoir-faire national joue toujours le premier rôle. Il faut aussi savoir que dans ce type de sauterie, la plupart des stars sont sapées par des stylistes, des PR managers et des marques avec lesquelles ils s'acoquinent goulument.

Emballé ce soir-là dans un costume noir Balmain, Will Smith (le papa du jeune garçon coiffé d'un château fort) affichait également une étonnante montre suisse à son poignet.

Son nom? Universal Genève Polerouter, référence S 20217-7, également signée du détaillant Joyeria Milos de La Havane, à Cuba.

Selon les différentes publications Instagram autour de la présence de cette Polerouter aux Grammy Awards, on trouve notamment le marchand et spécialiste horloger Eric Wind, basé à Palm Beach (oui, comme Donald Trump), qui aurait joué les entremetteurs.

Cette montre vintage aurait également été choisie par Will Smith parmi de nombreuses alternatives prestigieuses, disposées devant la star de Bad Boys, quelques minutes avant la cérémonie, si l'on en croit la publication de la Fashion PR Irma Peñuñuri.

Parmi elles, «neuf Rolex, une Sherpa, une Vulcain et une Royal Oak d'Audemars Piguet», nous apprenait le site Time & Tide, lundi. Le site spécialisé se dit d'ailleurs plutôt étonné du choix peu tapageur de Will Smith, notamment face aux cristaux clinquants qui aspergent son costume Balmain.

Mais aussi parce que ce modèle de montre suisse n'est pas de ceux qui valent une petite fortune. Contrairement à la Greubel Forsey d'un certain Mark Zuckerberg, pour ne citer que lui.

La marque Universal Genève, créée au Locle en 1894 et surnommée le «couturier de la montre», a été mise en sommeil en 2008 par son dernier propriétaire, le groupe Stelux, à Hong-Kong. Et le modèle qui a été aperçu sur le poignet de Will Smith est une «pièce iconique, un morceau d'histoire de l'horlogerie suisse qui est au coeur de l'actualité», nous assure un expert qui préfère garder l'anonymat. Fabriquée dans les années 50, elle a été dessinée par un futur génie de l'horlogerie, lorsqu'il n'avait que 23 ans: Gérald Genta.

Pourquoi ce choix?

Personne n'est dans la tête de Will Smith. Mais le timing de ce retour tout en lumière de cette Universal Genève Polerouter a de quoi étonner. Alors que Breitling s'est emparé de cette société historique en 2023, pour la somme de 60 millions de francs, nous dit notamment PME Magazine, il s'agit désormais de la faire renaître de ses cendres.

Le décollage est prévu pour septembre 2026.

A ce sujet, le CEO de Breitling, Georges Kern, déclarait au blog Monochrome qu'il comptait en faire un produit «haut-de-gamme», une «entreprise cool», avec des prix de départ à 15 000 francs: «Ce que nous avons acheté, c'est une histoire, un design Genta, une montre surnommée Nina Rindt».

«Le pari de vouloir ressusciter Universal Genève est risqué, parce que c'est une marque de niche qui excite surtout les collectionneurs» Un spécialiste horloger, qui préfère garder l'anonymat

Will Smith qui choisit une Universal Genève pour parader devant les caméras d'Hollywood, faut-il le voir comme un heureux hasard ou une stratégie marketing? Sous la publication toute en joie de Derek Guy, le pape de la mode masculine, bon nombre de passionnés sont en effet convaincus que ce n'est pas le fruit du hasard.

Qu'en pense notre expert de l'horlogerie? «Le fait de découvrir une montre légendaire au poignet d'une star de premier plan, qui plus est dans une cérémonie très médiatisée et à l'heure du retour programmé de la marque, nous permet en tout cas de nous poser la question», analyse-t-il, prudent.

«Cela dit, avant la sortie des nouveaux modèles, Breitling devra de toute façon recréer une désirabilité auprès du public cible»

De leur côté, ni Universal Genève ni son nouveau propriétaire n'ont communiqué sur la cérémonie des Grammy. Même pas sur les réseaux sociaux. On a donc envoyé quelques questions au service de presse de Breitling.

Les voici:

La présence de cette montre aux Grammy était-elle volontaire et pilotée par Breitling?

Si oui, Will Smith est-il pressenti pour devenir un futur ambassadeur de la marque?

Si Breitling n'est pas à l'origine de la présence de cette montre au poignet de Will Smith, que pensez-vous de cette mise en avant sur une scène de premier plan?

Pourquoi la marque n'a-t-elle pas partagé l'information sur ses réseaux sociaux, à l'instar du spécialiste Eric Wind, qui a participé à ce que ce «mariage» se fasse, dimanche soir?

Pour certains, Will Smith est encore une personnalité controversée depuis sa gifle en direct, sur la scène des Oscars en 2022. Comment vous positionnez-vous à ce sujet?

Et c'est Universal Genève qui nous a répondu dans la foulée: «Chacun est libre de choisir de porter une Universal Genève, et la marque n’était pas à l’origine de cette présence aux Grammys. Universal Genève est une marque qui prône des valeurs d’excellence, de performance et de respect. Nous n’avons aucun lien avec les événements survenus aux Oscars en 2022.» Une réponse rapide, mais sans grande excitation.

Même si cette heureuse rencontre avec Will Smith n'a pas été préméditée, c'est un joli coup de projecteur pour Breitling, qui mise beaucoup sur la renaissance d'Universal Genève. Un pari qui avait d'ailleurs été perdu par son propriétaire précédent, Stelux Holdings.