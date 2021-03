Top 5 des questions bidons que tu poses à ton chauffeur Uber

Houston, we have a problem: le bateau flotte dans le ciel

Au large de l'Ecosse, un internaute a aperçu un bateau qui semble flotter au-dessus de l'eau. La photo est vite devenue virale.

Après le sable du Sahara venu saupoudrer nos contrées, voilà qu'un bateau se met à flotter dans le ciel. On ne sait plus à quel saint se vouer. Aujourd'hui, le 3 mars, c'est la saint Guénolé si jamais, Saint-Guénolé qui est aussi un quartier de Penmarc'h, en Pays Bigouden, dans le Finistère, faites-en ce que vous voulez. Bref, le chalutier dans le ciel, on disait.

En Ecosse, un certain Colin McCallum a immortalisé le bateau qui semble flotter au-dessus de l'eau et a publié l'image sur Facebook. …