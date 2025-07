Les deux candidats sont des favoris depuis le début de l'émission. montage watson

Selon vous, qui mérite de gagner la finale de Top Chef?

Vous préférez Quentin le sensible ou Charlie le bourru? Ce soir, sur M6, c'est la finale de Top Chef. On découvrira qui aura la chance d'ouvrir son restaurant et peut-être, de décrocher une étoile Michelin directement après la fin du concours.

Plus de «Divertissement»

Vous êtes plutôt team Quentin, le candidat qui trouve que tout ce qu'il cuisine est «intéressant», ou team Charlie, le candidat qui «fout de la barbaque sur le grill» plutôt que de saisir de la viande?

Deux façons de parler, deux univers, deux sensibilités. Ce mercredi 2 juillet sur M6, le jury final de Top Chef saison 16 aura la lourde tâche de départager les deux finalistes, Quentin Mauro et Charlie Anne (oui, ils ont des noms de famille).

Et cette année, pour déterminer le gagnant, trente chefs ainsi que les chefs de brigades sans oublier les inspecteurs du guide Michelin gouteront les menus des deux candidats. C'est une grande nouveauté sachant que, les années précédentes, cette tâche revenait aux bénévoles de la Croix-Rouge. Une erreur de casting selon de nombreux fans de l'émission pour qui ces gens censés représenter un échantillon de la population n'avaient aucune légitimité et privilégiaient souvent le candidat qui présentait un menu classique. Une tendance qui n'avait pas échappé aux finalistes. L'an dernier, il a été reproché au gagnant Joris de ne pas avoir pris de risque pour cette raison précise.

Cette saison, les finalistes pourront donc se lâcher et laisser parler toute leur créativité. Mais terminé le décor de palace de l'hôtel George V. La chaîne M6 se la joue économe (faut bien payer les trente chefs renommés) en choisissant une péniche où les candidats cuisineront sur deux soirées, faute de place.

D'un côté, Quentin: il a fait un parcours honorable, passant par toutes les étapes: du coup de cœur des inspecteurs du guide Michelin à l'épreuve éliminatoire. Difficile de déterminer son style de cuisine. Il tente des trucs sans être complètement avant-gardiste. Mais ce qui séduit les fans de l'émission, c'est surtout sa sensibilité et son histoire touchante qui a même réussi à faire pleurer son chef de brigade, Glenn Viel.

@m6officiel "Ça me fait plaisir de vous voir tous les deux" Quentin laisse parler ses émotions en retrouvant sa grand-mère, venue le soutenir lors de l’annonce des finalistes 🥹 #TopChef - la demi-finale, disponible en streaming sur @M6+ ♬ son original - M6

De l'autre, Charlie: il a commencé le concours en proposant un cou de canard pas cuit et immangeable qui a tout de même séduit son chef de brigade, Paul Pairet. Après ça, on ne l'a plus trop vu. Charlie s'est qualifié très tôt pour les quarts de finale, lui faisant sauter plusieurs épreuves.

Coup de cœur par deux fois des inspecteurs du guide Michelin, il a su séduire avec sa cuisine du terroir, lui qui est tout particulièrement attiré par les plantes sauvages.

Il a quand même fait quelques caca boutchi:

Son franc-parler et son côté bourru tranchent avec la délicatesse de ses plats et, malgré le peu d'émotions qu'il a laissé transparaître tout au long du concours, il semblerait que les personnes qui ont jugé ses plats l'ont retrouvé dans l'assiette.

Alors, qui va gagner Top Chef, saison 16, selon vous? Quentin! Juste parce que sa grand-mère est trop touchante. Charlie! Juste pour voir son grand-père éclater de joie. Voter Au total, 19 personnes ont participé à ce sondage.

Rendez-vous ce soir à 21h15 (officieusement 21h30) sur M6 pour la finale de Top Chef.

Clotaire de Top Chef m’a fait manger des fourmis Vidéo: watson