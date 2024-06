Vidéo: watson

Mais qu'arrive-t-il à l'Empire State Building?

Ce week-end, des New-Yorkais ont eu la surprise d'apercevoir un gigantesque dragon gonflable sur le sommet du célèbre Empire State Building.

Au cinéma, New-York est probablement la ville qui a connu le plus de monstres à venir lui rendre visite. Cette fois, ce n'est pas Godzilla, ni King Kong, mais un dragon de 82 mètres de long qui s'est enroulé sur le mât de l'Empire State Buidling, le bâtiment le plus emblématique de la ville.

Ce monstre gonflable a été installé en partenariat avec HBO et la plateforme Max de Warner Bros à l'occasion de la nouvelle saison de la série House of the Dragon qui a repris ce dimanche aux Etats-Unis. Le dragon en question n'est autre que Vhagar, l'un des dragons les plus massifs et terrifiants de la série.

Les visiteurs de l'Empire State Building peuvent non seulement se prendre en selfie avec le monstre, mais également profiter d'une exposition dédiée à la série avec des expériences interactives et des produits dérivés. Les fans peuvent même s'asseoir sur le célèbre trône de fer.

La première saison de House of the Dragon avait, comme sa grande soeur, battu des records d'audience. Ce spin-off de Game of Thrones se déroule plus d'un siècle avant les naissances de Jon Snow et Daenerys. Une époque qui narre l'âge d'or de la maison Targaryen à la tête du Westeros, le continent issu de l'imaginaire de l'écrivain George R. R. Martin.

Le premier épisode de cette suite, qui aura mis deux ans à arriver, est accessible en Suisse romande uniquement aux abonnés Canal+. Alors que la RTS avait pour habitude de diffuser chaque saison de Game of Thrones et son spin-off tous les lundis, elle ne pourra malheureusement diffuser cette deuxième saison qu'en 2025, faute d'accord avec Warner Bros.