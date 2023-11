Vidéo: watson

Il ne faut jamais énerver une maman

Certains problèmes familiaux se règlent plus facilement dans l'octogone. C'est le cas de cette Polonaise de 50 ans qui a assommé l'ex-petite amie adolescente de son fils lors d'un récent événement de MMA.

Cette histoire aurait pu être le concept d'une émission de MTV des années 2000. Samedi dernier, un combat insolite a eu lieu au sein d'une organisation polonaise d'arts martiaux mixtes (MMA). Une mère de 50 ans a souhaité régler ses comptes avec une jeune fille de 19 ans qui a brisé le cœur de son fils.

L’affrontement s’est déroulé samedi soir sous la bannière du Clout MMA, une ligue qui organise régulièrement des combats insolites, comme le rapporte le New York Post.

Il n'y a pas plus terrifiant qu'une mère en colère. Image: Influence MMA2

Daniel Zwierzyński, fils et ex-copain des deux combattantes, est un influenceur polonais connu pour ses vidéos et pour avoir également partagé en ligne plusieurs échanges entre sa mère et son ancienne petite amie.

Après s'être énervée sur les réseaux sociaux, Małgorzata Zwierzyńska, 50 ans, alias «Gosia Magical» a révélé qu’elle préparait un combat de MMA contre Nikola Alokin, 19 ans, l’ex-petite amie de son fils.

Dans cette improbable confrontation, c'est la plus âgée des deux femmes et ses 65 kilos qui ont mis KO sa jeune adversaire de 47,5 kg, dès la deuxième reprise. Cette dernière faisait pourtant figure de favorite compte tenu de sa jeunesse et de son expérience, puisqu’il s'agissait du deuxième combat de sa carrière. (sbo)

