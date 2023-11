24 trucs que vous n'auriez jamais osé vendre

Les lois du marché sont basées sur l'offre et la demande. Et parfois, on n'a simplement rien demandé.

L'idée des marchés en ligne et de brocantes est très bonne, en soi. Au lieu de jeter des objets, on peut leur donner une seconde vie en les revendant.

Mais pour certains articles, les vendeurs auraient peut-être du se demander si la poubelle n'aurait été la meilleure des destinations. On vous laisse juger par vous même.

Une édition très très limitée!

Si, si, les ciseaux semblent dignes de confiance.

Quelqu'un semble avoir de l'humour. Du moins, nous l'espérons. 😐

Des hippies incinérés

«Titanic», le film classique par excellence. N'est-ce pas.

Au cas où vous ne trouvez pas le DVD en ligne, c'est cadeau:

Honnêtement, nous avions un tout autre souvenir de la tour Eiffel.

Dans quel pays penses-tu que ce sera un best-seller?

Comment ça «seulement utilisé à deux reprises»? 😅

Utilisé seulement deux fois. N'a jamais été mis sous terre. Utilisé pour exposer l'arrière-grand-mère, puis conservé pour l'arrière-grand-père. Nettoyé à chaque fois. Pas de saleté. Excellent état de conservation. Peut être facilement stocké dans le garage ou la cave jusqu'à la prochaine utilisation! N'attendez pas que le temps passe. Soyez prêt!

Il a certes un certain nombre de kilomètres au compteur, mais il te permet d'économiser beaucoup d'argent.

Et nous pensions que notre jeu de cartes watson était déjà cool. Que nenni.

N'as-tu pas toujours voulu posséder les cheveux de Bill?

En effet, la couleur est un peu... audacieuse.

Pulls pour femmes

On achète, mais seulement si les sirènes fonctionnent encore!

Nous ne partons pas du principe qu'il s'agit d'un livre pour enfants.

Il aurait pu s'abstenir de montrer comment ça fonctionne, cela ne fait que soulever davantage de questions.

Avec ça, on peut traire des chèvres ou tout ce qui sort de votre esprit dérangé.

De l'art pour 1,99 dollar, il n'y a aucune raison de se plaindre.

Ok, c'est aussi un peu génial.

Comment nommeriez-vous cette chose?

N'hésitez pas à faire vos propositions dans les commentaires.

L'auteur de cet article aurait besoin de quelques cours sur l'art de rédiger une bonne annonce.

Poupées anciennes. Vends ensemble de trois, car elles n'aiment pas être séparées. Parfois, elles bougent, mais le Psaume 91 les calme généralement.

Ou comment devenir l'enfant le plus cool du quartier.

Description: Aire de jeux Lower-Sackville-McDonald's. Vous devez la démonter vous-même et la transporter à l'endroit souhaité. Vous pouvez l'obtenir pour 3000 dollars. Si vous êtes intéressé, vous pouvez appeler et parler à un responsable.

Mais bien sûr que c'est un «sifflet».

Définitivement tout sauf mainstream. Mais sans doute pas sans raison.

Une question que personne ne se pose: à quel point un caddie peut-il être cool?





Réponse: ce caddie

Une table qui respire la force.

Cette signature justifie complètement le prix de 20 000 dollars.

Bible ancienne. Semble être signé par Jésus lui-même. Paiement en espèces uniquement. Uniquement des offres sérieuses. Uniquement de l'argent liquide. Pas de Western Union ni de chèques. Rendez-vous quelque part dans un endroit sûr comme Walmart (un supermarché américain comme la Migros ou la Coop), où je travaille.

