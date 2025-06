Ces 10 personnages de films ou de séries auraient dû mourir

Jesse, Replay et Han ne devaient pas vivre si longtemps. image dr/montage watson

Ces 10 personnages de films et de séries auraient dû mourir

Il arrive que, dans les films et séries, des personnages destinés à mourir finissent par être sauvés car leur popularité en tant qu'acteur ou celle de leur personnage change la donne. Voici des exemples fameux.

Jesse Pinkman dans Breaking Bad

Image: sony pictures

À l’origine, le personnage de Jesse Pinkman dans Breaking Bad devait simplement servir à placer le héros Walter White face à un dilemme moral. Sa mort devait précipiter la transformation de ce professeur de chimie sans histoire en impitoyable baron de la drogue.

Mais la grève des scénaristes de 2007 a entraîné un raccourcissement de la deuxième saison. Jesse n’a donc pas été tué et l’intrigue de la série a dû être adaptée. Ce laps de temps a permis au créateur de la série, Vince Gilligan, de reconsidérer son choix:

«Tout le monde savait à quel point [Aaron Paul] était bon, et que travailler avec lui était un plaisir. Il est devenu très vite évident que ce serait une erreur colossale de tuer Jesse»

Daryl Dixon dans The Walking Dead

L’acteur Norman Reedus avait initialement auditionné pour le rôle de Merle Dixon dans The Walking Dead. Même si ce rôle a été attribué à un autre acteur, les créateurs de la série ont été tellement impressionnés par son talent qu’ils ont créé spécialement pour lui un personnage inédit: Daryl Dixon, le frère cadet de Merle.

Image: amc

Daryl ne devait être qu’un personnage secondaire et finir mordu par un zombie puis être tué. Mais un événement inattendu s’est produit: malgré son caractère initialement peu attachant, les fans l’ont adoré.

Il a donc été décidé que Daryl resterait dans la série. Le personnage est devenu si populaire que l’auteur de la bande-dessinée a même envisagé d’intégrer Daryl à la version papier.

Han Solo dans Star Wars

Harrison Ford n’a jamais été particulièrement attaché à son personnage de Han Solo et souhaitait qu’il meurt. Ca a failli arriver à plusieurs reprises.

Image: lucasfilm

Han a été figé dans la carbonite à la fin de L’Empire contre-attaque, car personne ne savait si Harrison Ford accepterait de revenir dans le troisième volet. Une fois convaincu, l'acteur a immédiatement milité pour que Han Solo meure dans Le Retour du Jedi. Lors d’une apparition dans Jimmy Kimmel Live, il a déclaré: «J’ai demandé [à George Lucas] de me faire mourir, car je trouvais que ce serait bien que le personnage se sacrifie de façon noble.» Il lui aura fallu attendre près de 30 ans pour que ce vœu soit exaucé.

Monsieur Spock dans Star Trek

Leonard Nimoy entretenait une relation compliquée avec son rôle emblématique de Monsieur Spock. Lors du tournage de Star Trek: The Motion Picture (1979), il a affirmé aux producteurs qu’il ne jouerait Spock qu’une dernière fois. Le scénariste Jack B. Sowards lui a donc proposé une scène de mort spectaculaire, que Leonard Nimoy a acceptée.

Image: CBS

Afin de choquer les spectateurs, cette scène devait avoir lieu dès le début du film. Mais au fil de l’écriture, Jack B. Sowards a repoussé la mort de Spock, jusqu’à la supprimer totalement. Séduit par le scénario, Leonard Nimoy a finalement accepté de poursuivre l’aventure… pendant 27 ans.

Ellen Ripley dans Alien

Dans le film mêlant science-fiction et horreur Alien, le réalisateur Ridley Scott avait d’abord imaginé une autre fin pour le personnage d’Ellen Ripley. «J’avais pensé que l’alien pénétrerait dans la navette, que Ripley lui tirerait dessus avec un harpon, mais que la créature briserait son casque et lui arracherait la tête», a expliqué Ridley Scott dans une interview pour Entertainment Weekly. Finalement, le réalisateur a préféré laisser Ripley en vie. Elle jouera finalement dans les 3 prochains volets.

Image: 20th century fox

Happy Hogan dans Iron Man

Iron Man 3 a été le premier film de la saga à ne pas être réalisé par Jon Favreau, qui y joue également le personnage de Happy Hogan. Dans le deuxième volet, Hogan est gravement blessé par une explosion, et dans le troisième, il est plongé dans le coma avant de se rétablir à la fin.

Image: marvel

Pourtant, les premiers storyboards montraient un sort bien plus sombre pour le personnage, qui devait périr dans l’explosion. Le réalisateur Shane Black ne s’est jamais expliqué sur ce revirement.

Jack Shephard dans Lost

Le réalisateur de Lost, J. J. Abrams, voulait que tous les personnages meurent à la fin de la première saison, y compris le héros, Jack Shephard. Selon Abrams, cette idée devait maintenir le public en alerte.

Michael Keaton devait à l’origine jouer le rôle de Jack, mais en apprenant qu'il survivrait, et qu’il lui faudrait s’engager sur plusieurs saisons, il a finalement refusé, et c’est Matthew Fox qui reprit le rôle.

Image: abc

Poe Dameron dans Star Wars



Image: lucasfilm

Au début de Star Wars: Le réveil de la Force, Poe Dameron semble mourir dans un accident d’avion et ne réapparaît qu’à la fin. L’acteur Oscar Isaac a confié au magazine GQ que le réalisateur J. J. Abrams lui avait d’abord annoncé que Poe remplirait une mission importante… avant de mourir. Oscar Isaac a accepté le rôle justement parce qu’il ne voulait pas s’engager sur plusieurs films. Plus tard, Abrams l'a rappelé pour lui dire que Poe devait finalement survivre, car cela servait mieux l’histoire.

Soldier Boy dans The Boys

Incarné par Jensen Ackles, le personnage de Soldier Boy devait initialement mourir à la fin de la saison 3 de The Boys, après y avoir été présenté pour la première fois. Le producteur Eric Kripke a déclaré en plaisantant que sa survie était due au «fan service». Selon lui, il aurait été illogique que Maeve survive et Soldier Boy meurt. Il a donc été littéralement mis au congélateur.

Image: amazon

Eleven dans Stranger Things

Stranger Things était à l’origine pensée comme une mini-série. «Eleven aurait dû se sacrifier à la fin de la saison 1 pour sauver le monde, et c’était tout», a expliqué Ross Duffer, co-créateur de la série. Steve, un autre personnage, devait lui aussi mourir.

Image: netflix

Mais face à l’accueil enthousiaste de la critique et du public lors des projections test, Stranger Things a été transformée en série régulière. Très appréciée par les fans, Eleven est devenue la star du programme, et a même obtenu un arc narratif entier dans la saison 2. Duffer s’en félicite aujourd’hui: «Dieu merci, cette idée stupide a été abandonnée. Pourquoi éliminer la partie la plus captivante de la série?»

