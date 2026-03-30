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Les voleurs de KitKat régalent le web

The Great KitKat Heist of 2026 https://pbs.twimg.com/media/HEo2ZVLbEAASWx7?format=jpg&amp;amp;name=small
have a break, have a kitkatImage: x.com

Les voleurs de KitKat régalent le web

En attendant que le «grand vol de KitKat de 2026» soit résolu, nous nous régalons des fantastiques mèmes que l'internet a à offrir!
30.03.2026, 14:5930.03.2026, 14:59
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Vous en avez entendu parler?

La société agroalimentaire Nestlé a été victime du vol d'environ 12 tonnes de chocolat de marque KitKat.

On vous en parlait ici:

Nestlé s'est fait voler des KitKat valant un million de francs

Cela représente plus de 400 000 barres chocolatées. La cargaison a disparu la semaine dernière alors qu'elle était en route d'Italie vers différents sites de production et de distribution en Europe.

D'après des informations non confirmées, l'objet volé serait une édition spéciale sortie à l'occasion du parrainage de la Formule 1 par KitKat.

KitKat Heist of 2026 https://www.reddit.com/r/GreatBritishMemes/comments/1s7iwid/comment/od9nwtf/
Image: reddit

Le véhicule et son contenu restent portés disparus. Pendant ce temps…

… la nouvelle se répand de façon virale sous le titre «Le grand vol de KitKat de 2026». Une référence directe à la série La Casa de Papel (Money Heist en anglais)!

The Great KitKat Heist of 2026 memes https://www.instagram.com/p/DWf5CRqETL5/?img_index=1
Mais nous, on voulait des titres du style: «Choc-ean’s Eleven»!Image: instagram

La police enquête:

GIF animéJouer au GIF
Image: tiktok

Les internautes se sont bien sûr fait plaisir...

Great KitKat Heist of 2026 https://www.instagram.com/p/DWeqwRpETTs/?img_index=1
Image: instagram
KitKat Heist of 2026 - the memes https://x.com/SopranosWorld?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2037919484757893599%7Ctwgr%5Eb3eb248fe8747f32c87d05e09168113f6d58d582%7Ctwcon%5Es1_&a ...
Image: x.com

«T, on l'a fait! On a cassé bien plus qu'un simple morceau de KitKat, Skip. Le lapin de Pâques n'aura pas de travail cette année, hehe.»

Have a Break, Have a KitKat - Werbeslogan seit 1958 https://www.linkedin.com/company/nestle-s-a-/
Image: linkedin/nestle

«Faites une pause – offrez-vous un KitKat!»

Il est pratique que le terme «pause» («break») puisse avoir plusieurs significations :

KitKat Heist of 2026 https://x.com/Ambar_SIFF_MRA/status/2038328682524402057?s=20
Image: twittertwatterkitkatter

«Ce n'est pas une question de chocolat, c'est une question de message. Personne ne sera épargné («getting a break»).»

KitKat Heist of 2026 https://www.reddit.com/r/GreatBritishMemes/comments/1s7iwid/comment/od9nwtf/
Image: reddit

«On dirait qu'ils ont tranché dans le vif ("clean break").»

KitKat Heist of 2026 memes https://x.com/PopBase/status/2037907805961695669
Image: kitkattertwitter

«Nous avons toujours encouragé les gens à s'accorder une pause avec KitKat, mais il semblerait que des voleurs aient pris ce message un peu trop au pied de la lettre en se faisant la malle avec plus de 12 tonnes de notre chocolat.»

Le film qui a défilé dans notre tête:

The Great KitKat Heist of 2026 https://pbs.twimg.com/media/HEo2ZVLbEAASWx7?format=jpg&amp;amp;name=small
Image: x.com
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Image: tiktok

Pendant ce temps, dans le repaire des voleurs:

KitKat Heist of 2026 https://www.instagram.com/p/DWe_apmAgve/?img_index=2
Image: instagram

Le final boss du KitKat Game:

The Great KitKat Heist of 2026 https://pbs.twimg.com/media/HEo2ZVLbEAASWx7?format=jpg&amp;amp;name=small
Image: x.com
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Image: tiktok

Ne mangez plus vos KitKat comme ça, ou on va vous suspecter.

The Great KitKat Heist of 2026 https://pbs.twimg.com/media/HEo2ZVLbEAASWx7?format=jpg&amp;amp;name=small
Image: x.com

Bonus: «Les grandes entreprises chocolatières sont les véritables voleuses!»

Bon, nous n'allons pas traduire l'intégralité du discours décousu de cet Irlandais plutôt drôle...

@garron_music

♬ original sound - Garron Noone

En résumé, il n'a aucune sympathie pour Nestlé, car selon lui, les grandes entreprises comme celle-ci sont «les véritables voleurs de chocolat». En effet, elles «trompent les consommateurs depuis des années» en «réduisant systématiquement la taille de divers produits tout en maintenant le prix inchangé».

En attendant que le grand vol de KitKat de 2026 soit résolu, on a au moins pu savourer les mèmes!

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