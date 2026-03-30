have a break, have a kitkat Image: x.com

Les voleurs de KitKat régalent le web

En attendant que le «grand vol de KitKat de 2026» soit résolu, nous nous régalons des fantastiques mèmes que l'internet a à offrir!

Oliver Baroni Suivez-moi

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Vous en avez entendu parler?

La société agroalimentaire Nestlé a été victime du vol d'environ 12 tonnes de chocolat de marque KitKat.

On vous en parlait ici:

Cela représente plus de 400 000 barres chocolatées. La cargaison a disparu la semaine dernière alors qu'elle était en route d'Italie vers différents sites de production et de distribution en Europe.

D'après des informations non confirmées, l'objet volé serait une édition spéciale sortie à l'occasion du parrainage de la Formule 1 par KitKat.

Image: reddit

Le véhicule et son contenu restent portés disparus. Pendant ce temps…

… la nouvelle se répand de façon virale sous le titre «Le grand vol de KitKat de 2026». Une référence directe à la série La Casa de Papel (Money Heist en anglais)!

Mais nous, on voulait des titres du style: «Choc-ean’s Eleven»! Image: instagram

La police enquête:

Image: tiktok

Les internautes se sont bien sûr fait plaisir...

Image: instagram

Image: x.com

«T, on l'a fait! On a cassé bien plus qu'un simple morceau de KitKat, Skip. Le lapin de Pâques n'aura pas de travail cette année, hehe.»

Image: linkedin/nestle

«Faites une pause – offrez-vous un KitKat!»

Il est pratique que le terme «pause» («break») puisse avoir plusieurs significations :

Image: twittertwatterkitkatter

«Ce n'est pas une question de chocolat, c'est une question de message. Personne ne sera épargné («getting a break»).»

Image: reddit

«On dirait qu'ils ont tranché dans le vif ("clean break").»

Image: kitkattertwitter

«Nous avons toujours encouragé les gens à s'accorder une pause avec KitKat, mais il semblerait que des voleurs aient pris ce message un peu trop au pied de la lettre en se faisant la malle avec plus de 12 tonnes de notre chocolat.»

Le film qui a défilé dans notre tête:

Image: x.com

Image: tiktok

Pendant ce temps, dans le repaire des voleurs:

Image: instagram

Le final boss du KitKat Game:

Image: x.com

Image: tiktok

Ne mangez plus vos KitKat comme ça, ou on va vous suspecter.

Image: x.com

Bonus : «Les grandes entreprises chocolatières sont les véritables voleuses!»

Bon, nous n'allons pas traduire l'intégralité du discours décousu de cet Irlandais plutôt drôle...

En résumé, il n'a aucune sympathie pour Nestlé, car selon lui, les grandes entreprises comme celle-ci sont «les véritables voleurs de chocolat». En effet, elles «trompent les consommateurs depuis des années» en «réduisant systématiquement la taille de divers produits tout en maintenant le prix inchangé».

En attendant que le grand vol de KitKat de 2026 soit résolu, on a au moins pu savourer les mèmes!