Léa Doffey le confirme: le rythme de la tournée de la Star Academy est cardio. image: watson

La Romande de la Star Academy se confie: «Je me réjouis de revenir»

Depuis la fin février, Léa Doffey est en tournée avec la Star Academy, avec plus d'une trentaine de dates prévues jusqu'en juin, à un rythme effréné. Watson a joint la Suissesse en déplacement, 24 heures avant sa représentation à l'Arena de Genève. Interview.



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Léa, merci de nous accorder cette interview. Vous êtes constamment en déplacement, la tournée est très chargée. Vous tenez le rythme?

Oui, tout va bien. Il faut réussir à alterner entre vie perso et vie professionnelle et avancer sur nos projets studio, mais je ne m'en plains pas.

«On peut dire que le rythme de la tournée est cardio (rires)»

C'est une chance de participer à la tournée. Ah oui, on est une sacrée équipe aussi, on forme une petite famille dans cette aventure.



Vous avez parfois des pauses entre les shows, vous avez le temps de voir votre famille?

Oui, quand on a plusieurs jours entre les shows, on rentre voir nos familles. J'ai eu la chance de rentrer chez moi plusieurs fois durant la tournée. Quand je suis à la maison, je me repose totalement ou je passe du temps avec mes copines. D'autres jours, entre deux concerts, il m'arrive de privilégier le studio. Dans ce cas, je reste sur Paris.



Personne ne vous demande de ralentir le rythme au sein de votre entourage?

Pas du tout. Ils savent que ce qui m'arrive est un privilège et ils m'encouragent plutôt. Quand je suis avec eux, je profite à fond, la famille, mon copain, tout le monde me soutient.



Vous avez appris récemment le décès de votre grand-mère et vous vous êtes absentée de la tournée pour rejoindre vos proches, comment l'avez-vous vécu?

J'étais sur un parking du Zénith de Strasbourg lorsque j'ai reçu l'annonce du décès de ma grand-mère. Je savais qu'elle était malade, mais cela fait toujours un choc. Je tiens à dire que la production de la tournée m'a réellement soutenue, elle m'a proposé de rentrer directement en Suisse et j'ai pris la décision de faire le show le soir-même à Strasbourg, par respect pour le public. Je suis repartie le lendemain auprès de ma famille.

D'ailleurs, votre petit ami vous soutient aussi dans cette aventure?

Oui, mon copain est à fond avec moi (rires). Il sait que je dois m'investir dans cette tournée et ce qu'elle représente pour moi.



Nous avons vu dernièrement que vous étiez en studio avec la chanteuse Vitaa, est-ce qu'un titre est en préparation avec elle?

Pour l'instant, il n'y a pas d'enregistrement avec Vitaa. C'était une session studio pour tester de nouvelles choses. On s'est posées, on a commencé à écrire, à faire une chanson, mais il n'y a pas d'enregistrement à proprement parler.

«Je peux vous dire qu'avec Vitaa, c'était une super expérience, on a eu beaucoup de plaisir en partageant ce moment»

Vous n'avez donc pas de single ou d'album en préparation pour le moment?

Je veux prendre mon temps pour le single. Il est vrai que l'idéal serait d'interpréter nos singles durant la tournée. Je teste des choses et je suis ouverte aux collaborations. J'étais beaucoup au studio ces derniers temps. On nous dit souvent qu'il faut trouver un style, mais j'aime tester beaucoup de choses, alors je ne veux pas me précipiter.



Vous pouvez quand même nous en dire plus sur le style que prendra votre single?

J'aime beaucoup tout ce qui est urbain et vocal.



«J'ai une idée de ce que je veux faire et j'ai envie que ma musique montre mon côté touche-à-tout»

Vous n'avez pas encore de maison de production?

Non. En sortant de la Star Ac' la production de l'émission nous donne des contacts dans l'industrie musicale, mais dans mon cas, je n'ai pas encore de label. Je fais des sessions studio, je rencontre de nouvelles équipes et des auteurs. Tout se fait grâce à des contacts directs.



Le show est très dense, il y a plus d'une septantaine de chansons...

Le show se déroule en plusieurs actes. On a beaucoup de chansons et certains sont des extraits. J'ai une vingtaine de prestations au total, des duos en grande majorité et un seul solo.

Une de vos fans m'a dit que vous aviez une place de choix durant le show et que vous y apparaissiez plus que vos autres camarades.

Nos apparitions se font par ordre de sortie du château. Comme j'étais finaliste avec Ambre, nous faisons plus de duos que les autres, mais on voit aussi beaucoup Sarah par exemple, qui chante deux fois en solo. Je pense que le show est bien réparti entre tous les académiciens, il dure deux heures et nous sommes neuf sur scène.

Nous avons vu que vous faisiez des vidéos de backstage, c'est important de montrer les coulisses de cette tournée?

Oui, totalement. Je trouve que c'est important de créer du lien avec le public. Je fais des vidéos qui me font plaisir, je montre les copains, les danseurs, etc.



«J'ai envie de partager cette expérience avec tous les fans qui nous ont soutenus lorsque nous étions au château»

D'ailleurs, vous avez senti un décalage entre la «vie de château» et la tournée actuelle?

Oui, un peu.

«Au château, on est dans une bulle, tandis qu'en tournée, on a beaucoup plus de liberté»

Je fais ce que je veux de mon temps libre, je prends mes propres décisions, j'organise mes interviews, je prends mes billets pour revenir voir ma famille en Suisse, etc. On est beaucoup plus autonome sur la tournée, mais on reste très bien entouré tout de même.



La tournée de la Star Academy s'arrête à l'Arena de Genève demain, mercredi 13 mai. Ça fait quoi de revenir en Suisse?

Franchement, je me réjouis énormément. Tous mes proches vont venir, ils seront une vingtaine (rires). J'ai dit à l'équipe de la Star Ac' qu'il fallait mettre un maximum d'ambiance pour le public suisse.



Pourquoi?

Disons que je sais que, nous, les Suisses, on est plutôt calmes. J'ai dit à Ambre: Tu me mets un maximum d'ambiance! J'ai envie de faire la fête, de faire participer le public.



Est-ce que vous avez des relations particulières avec d'autres candidats de la Star Academy 2025, êtes-vous devenus des amis?

Avec Mélissa, Victor et Léane, j'ai tissé des liens forts. Je peux dire que ce sont devenus de vrais amis. Mélissa est devenue comme une petite sœur pour moi.



Vous les avez invités chez vous en Suisse, ou pas encore?

Oui! Ils devaient venir à la maison ce mardi 12 mai, mais ils ont eu un contretemps. Je vais les réinviter pour le mois de juin. Nous familles s'entendent très bien.

