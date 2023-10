Âgée de 104 ans, elle saute en parachute à plus de 4000 mètres

Âgée de 104 ans, elle saute en parachute Vidéo: watson

Cette mamie de 104 ans a battu un record du monde

Dorothy Hoffner, 104 ans, a réalisé un saut en parachute à plus de 4000m d'altitude, devenant la plus vieille personne à réaliser un tel saut en tandem.

Dorothy Hoffner est une Américaine vivant à Chicago dans l’Illinois. Parce qu'elle n'avait pas encore tout vécu, elle a décidé de sauter en parachute à plus de 4000 mètres d’altitude. Accompagnée de son instructeur, elle a accompli ce saut en battant au passage le record du monde de la plus vieille personne à sauter en parachute. Le précédent record était détenu par une Suédoise de 103 ans, Linnéa Ingegärd Larsson, qui avait effectué un saut en mai 2022.

Dorothy Hoffner est née en 1918, elle a donc survécu à la fois à la grippe espagnole, à la Seconde Guerre mondiale, aux pandémies de Covid, ainsi qu'à sa première tentative de parachutisme a un âge centenaire.

Dorothy a déclaré au New York Times qu'elle ne s'était jamais mariée ni n'avait eu d'enfants, ce qui lui a donné suffisamment de liberté dans la vie, notamment pour voyager. Ainsi, elle a entre autres visité de nombreuse fois le Mexique en bus, traversé les Etats-Unis au volant de sa Dodge Coronet bleue, et effectué une croisière en bateau sur le Danube en Allemagne. Une vie d'aventures, sans jamais être casse-cou, qui s'est arrêtée avec les années, mais qui s'est réveillée à nouveau par l'envie de« retrouver la sensation de glisser dans les airs et de sentir ses cheveux ondulés fouettés par le vent».

Ainsi, dimanche 1er octobre, Dorothy a quitté son centre de vie pour personnes âgées de Chicago pour toucher le ciel, et accessoirement l'histoire puisqu'elle est désormais inscrite au Livre Guinness des records. (sbo)



