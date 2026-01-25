Une tempête hivernale sans précédent balaie les Etats-Unis

Plus de 900 000 foyers étaient privés d'électricité dimanche aux États-Unis. Une puissante tempête hivernale balaie le pays, du Texas (sud) jusqu'au nord-est. Le thermomètre a chuté à -45 degrés.

Les équipes de réparation tentent de restaurer des lignes mises à mal par le vent et le froid, ici au Texas. Keystone

Considérée par certains météorologues comme l'un des pires épisodes hivernaux de ces dernières décennies pour le pays, la tempête sur les Etats-Unis a entraîné des températures glaciales, d'importantes chutes de neige et des accumulations de glace aux conséquences potentiellement «catastrophiques», selon le service météo national (NWS).

«Les effets de la neige et du verglas se feront sentir jusqu'à la semaine prochaine, avec des épisodes de regel qui maintiendront les surfaces glacées et dangereuses, aussi bien pour la conduite que pour la marche, dans les prochains jours» Le NWS

La tempête se déplaçait dimanche vers le nord-est, déversant de la neige sur les grandes villes de la façade atlantique.

Une couche de plusieurs centimètres de neige recouvrait notamment les trottoirs et les routes de Washington, où l'état d'urgence a été déclaré.

Au moins une vingtaine d'Etats en ont fait de même à l'approche de la tempête. «Nous continuerons à surveiller et à rester en contact avec tous les Etats qui se trouvent sur le trajet de cette tempête. Restez en sécurité et restez au chaud!», a pour sa part exhorté Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.

Aéroports paralysés et écoles fermées

Plusieurs grands aéroports de la capitale, de Philadelphie ou de New York étaient quasiment à l'arrêt, alors que près de 15 000 vols ont été annulés au cours du week-end. Des milliers d'autres ont été retardés, selon le site FlightAware.

A Houston, le pire semble avoir été évité mais les autorités restent sur leurs gardes. «Nous ne pouvons pas relâcher notre vigilance. Les températures seront négatives ce soir, et d'après tous les rapports que nous recevons, l'humidité au sol va geler après la tombée de la nuit», a mis en garde le maire.

Il a déclaré que les écoles de la ville resteraient fermées lundi. La tempête est liée à une déformation du vortex polaire, une masse d'air circulant habituellement au-dessus du pôle nord, mais qui s'est étirée vers le sud.

Les scientifiques estiment que la fréquence croissante de ces perturbations du vortex pourrait être liée au changement climatique, bien que le débat ne soit pas tranché et que la variabilité naturelle joue également un rôle.

Climatosceptique assumé, Donald Trump en a toutefois profité pour relancer le débat sur Truth Social:

«Est-ce que les insurgés environnementaux pourraient m'expliquer s'il vous plaît: QU'EST CE QUI EST ARRIVE AU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE?».

Les autorités ont averti que le froid devrait durer toute la semaine, en particulier dans certaines régions du centre, où les températures pourraient atteindre -45°C. (ats/afp)