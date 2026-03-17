On vous offre des Fails en édition limitée, dépêchez-vous!
Les Fails sont de retouuuuur! Quoi de mieux que de rire de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!
Hello, everybody, tout le monde!
C'est mardi, c'est bientôt le week-end!
Et devinez quoi, on a renfloué les stocks de Fails. Rien que pour vous. Approchez, approchez, il y en aura pour tout le monde!
LeggggoOOOOOOOoooooo!!
Oh! ça commence bien...
Ne t'inquiète pas, personne n'a rien vu.
Et le prix du «Père du mois» est décerné à…
Tout le monde va bien, ne vous inquiétez pas.
Quelqu'un, à l'époque: D’ici 2026, nous aurons certainement des voitures volantes!
En 2026:
C'est toujours agréable quand les enfants aident au jardinage.
(L'échec le plus adorable de la semaine.)
C'est l'heure du snack:
Nouvelle tentative pour le petit-déjeuner:
Le plus long échec de la semaine se trouve dans cette vidéo intégrée:
Si vous ne pouvez pas la visionner: voici le lien vers la publication originale.
Et maintenant, voici quelques images...
Le parcours du combattant...
C'est une vraie coupe de cheveux, si, si!
Une petite menace comme digestif:
Petit rappel amical: vous apprécierez davantage votre repas dans les 2 heures!
On ne sait pas si le projecteur fonctionne encore ou non.
En tout cas, il est habité 👍🏻
Évidemment, on n'ose pas rire de cet échec de conception – hehe. Hehehe.
Ce logo pour un cabinet dentaire n'est pas rassurant non plus.
J'ai installé le panneau, patron!
Comme si les pamplemousses n'étaient pas assez problématiques...
Le meilleur cabinet du coin...
Karma is a b*tch!
Eeeeet...
... CiaaaooOOOOooo!!!
Bonus-Win
Ne travaillez pas plus dur, travaillez plus intelligemment!
«C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!!»
Le meilleur du Divertissement cette semaine