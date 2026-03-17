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On vous offre des Fails en édition limitée, dépêchez-vous!

Des images drôles
Enfin un petit moment de détente!Image: instagram/watson

On vous offre des Fails en édition limitée, dépêchez-vous!

Les Fails sont de retouuuuur! Quoi de mieux que de rire de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!
17.03.2026, 05:3617.03.2026, 05:36
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end!

Et devinez quoi, on a renfloué les stocks de Fails. Rien que pour vous. Approchez, approchez, il y en aura pour tout le monde!

LeggggoOOOOOOOoooooo!!​

Cute news
27 photos d'animaux rigolotes pour bien commencer la semaine

Oh! ça commence bien...

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Ne t'inquiète pas, personne n'a rien vu.

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Et le prix du «Père du mois» est décerné à…

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Tout le monde va bien, ne vous inquiétez pas.

Quelqu'un, à l'époque: D’ici 2026, nous aurons certainement des voitures volantes!

En 2026:

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C'est toujours agréable quand les enfants aident au jardinage.

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(L'échec le plus adorable de la semaine.)

C'est l'heure du snack:

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Nouvelle tentative pour le petit-déjeuner:

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Le plus long échec de la semaine se trouve dans cette vidéo intégrée:

Just trying to get his mail.
by u/ToohotmaGandhi in Wellthatsucks

Si vous ne pouvez pas la visionner: voici le lien vers la publication originale.

Et maintenant, voici quelques images...

Le parcours du combattant...

Die lustigsten Fails der Woche: Gehweg
Image: reddit
Besoin de rire? Nous avons ce qu'il vous faut

C'est une vraie coupe de cheveux, si, si!

Die lustigsten Fails der Woche
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Une petite menace comme digestif:

Die lustigsten Fails der Woche
Image: reddit

Petit rappel amical: vous apprécierez davantage votre repas dans les 2 heures!

On ne sait pas si le projecteur fonctionne encore ou non.

Die lustigsten Fails der Woche: Nest auf Beamer
Image: instagram

En tout cas, il est habité 👍🏻

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Cette étrange mouvance intrigue la Toile

Évidemment, on n'ose pas rire de cet échec de conception – hehe. Hehehe.

Die lustigsten Design Fails der Woche: Bär
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Ce logo pour un cabinet dentaire n'est pas rassurant non plus.

Die lustigsten Fails der Woche: Zahnarzt Design
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J'ai installé le panneau, patron!

Die lustigsten Fails der Woche
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Comme si les pamplemousses n'étaient pas assez problématiques...

Die lustigsten Fails der Woche: Grapefruit
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Le meilleur cabinet du coin...

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Cette tendance va combler les nostalgiques des années 2000

Karma is a b*tch!

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Eeeeet...

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gif via facebook

... CiaaaooOOOOooo!!!

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Bonus-Win

Ne travaillez pas plus dur, travaillez plus intelligemment!

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«C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!!»
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La Gen Z a une nouvelle lubie en matière de travail
Fini le fantasme du job passion qui vous fait vibrer jusque tard dans la nuit. Une partie de la génération Z assume désormais une ambition plus modeste: trouver un boulot stable, pas trop stressant, parfois même franchement chiant. Le but? Gagner sa vie… sans sacrifier la sienne. On vous explique.
Il y a quelques années encore, le discours dominant ressemblait à une injonction presque religieuse: «Trouve ta passion et fais-en ton métier». Les Millennials, ces êtres merveilleux, ont grandi avec cette promesse un peu romantique selon laquelle le travail devait être excitant, créatif, inspirant… bref, capable de transformer le lundi matin en expérience quasi spirituelle.

La génération suivante, elle, observe ce récit avec un mélange de scepticisme et de fatigue anticipée. Et elle a trouvé une autre solution.
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