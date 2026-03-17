Enfin un petit moment de détente! Image: instagram/watson

On vous offre des Fails en édition limitée, dépêchez-vous!

Les Fails sont de retouuuuur! Quoi de mieux que de rire de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!

Madeleine Sigrist Suivez-moi

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Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end!

Et devinez quoi, on a renfloué les stocks de Fails. Rien que pour vous. Approchez, approchez, il y en aura pour tout le monde!

LeggggoOOOOOOOoooooo!!​

Oh! ça commence bien...

Ne t'inquiète pas, personne n'a rien vu.

Et le prix du «Père du mois» est décerné à…

Tout le monde va bien, ne vous inquiétez pas.

Quelqu'un, à l'époque: D’ici 2026, nous aurons certainement des voitures volantes!



En 2026:



C'est toujours agréable quand les enfants aident au jardinage.

(L'échec le plus adorable de la semaine.)

C'est l'heure du snack:



Nouvelle tentative pour le petit-déjeuner:

Le plus long échec de la semaine se trouve dans cette vidéo intégrée:

Si vous ne pouvez pas la visionner: voici le lien vers la publication originale.

Et maintenant, voici quelques images...

Le parcours du combattant...

C'est une vraie coupe de cheveux, si, si!

Une petite menace comme digestif:

Petit rappel amical: vous apprécierez davantage votre repas dans les 2 heures!

On ne sait pas si le projecteur fonctionne encore ou non.

En tout cas, il est habité 👍🏻

Évidemment, on n'ose pas rire de cet échec de conception – hehe. Hehehe.

Ce logo pour un cabinet dentaire n'est pas rassurant non plus.

J'ai installé le panneau, patron!

Comme si les pamplemousses n'étaient pas assez problématiques...

Le meilleur cabinet du coin...

Karma is a b*tch!

Eeeeet...

gif via facebook

... CiaaaooOOOOooo!!!

Bonus-Win

Ne travaillez pas plus dur, travaillez plus intelligemment!