Les 10 bonnes nouvelles WTF qui prouvent que 2021 n'était pas si pire

On a tellement parlé du Covid (comme l'an passé) qu'on oublierait presque qu'il y a eu des nouvelles réjouissantes.

Que faut-il retenir de 2021? Oui, je sais, le Covid. Mais ne soyons pas pessimistes, il n'y a pas que le Covid, il s'est passé des choses extraordinaires cette année.

Voici les 10 bonnes nouvelles WTF de 2021!

watson a été lancé!

En mars, un site fuchsia a débarqué dans le paysage romand. Mais il n'est pas que rose. watson (oui, ça s'écrit en minuscule), c'est de l'actu, du sport, des vidéos rigolotes, du second degré, du sarcasme... le tout enrobé dans des montages photos qui laissent parfois à désirer. Vraiment, je vous le conseille, c'est super.

On a découvert les Island Boys

En octobre, les Island Boys sont apparus sur la Toile. Des jumeaux «rappeurs» qui ont mis de la joie dans nos vies avec leur tube jamais diffusé sur les ondes radio: «I’m an island boy». Ils ont fait le buzz sans qu'on sache vraiment pourquoi. On se doute quand même que leur look atypique et leur panache y ont contribué. Chez watson, on a chanté pendant de nombreuses semaines «I’m an island boy» quand on avait un coup de mou. C'est facile, c'est la seule phrase.

On s'est rendu compte qu'on pouvait se faire de la thune avec des dessins pixelisés sous forme de NFT

Problème: on ne sait toujours pas ce qu'est un NFT.

On a assisté à la bataille des Josh

Avril 2021, c'est la première année où a eu lieu une bataille de frites de piscine en Arizona, réunissant des centaines de participants. Leur point commun: ils s'appelaient tous Josh. Et devinez qui a gagné? Josh.

La Nati a battu la France à l'Euro

On n'avait jamais été aussi déçu en bien. En juillet, le huitième de finale entre la France et la Suisse à l'Euro 2020 fait partie des matchs dont on se souviendra. Les 50 premières minutes ont été un supplice, puis, sans prévenir, la délivrance. Bon, après, on a perdu. Mais ça, c'est un détail.

twitter

Cette année, c'était les 20 ans de Koh-Lanta et il y avait à boire et à manger

Que de rebondissements dans cette édition! Koh-Lanta a fait les choux gras de la presse francophone. Il y a eu tellement de cas de triche (pains au chocolat, repas chez l'habitant, steak-frites) que la prod' a décidé de ne pas procéder au dépouillement. Les 100 000 euros ont été reversés au Fonds pour Bertrand-Kamal, dédié à la recherche sur le cancer du pancréas. Mais au fond, on sait tous que c'est Ugo qui a gagné.

Le retour des Bennifer

Ben Affleck et Jennifer Lopez nous ont prouvé cette année que face à l'adversité, tout était possible. Dix-sept ans après leur séparation, l'acteur américain et la «Bomba Latina» se sont remis ensemble. Et apparemment, ça dure, puisqu'on entend peu parler d'eux en ce moment.

Qui l'aurait cru? Pas la fille assise à droite en tout cas

Le dîner de cons sur Fox News

En novembre, Fox News nous a vendu un grand moment de télévision. Dialogue de sourds entre deux journalistes autour de la série You. La présentatrice pense que le mec à droite parle d'elle quand il dit «you». Or, il parle bien de la série Netflix. C'est lunaire.

Vidéo: watson

Miss Univers sait très bien imiter le chat

Voilà, c'est tout.

La casa de papel, c'est fini!

Oui, c'est une bonne nouvelle. Il fallait tirer la prise il y a un bon moment déjà (après la première saison en fait). Netflix a attendu le 3 décembre 2021 pour mettre un point final à la série. On peut enfin passer à autre chose, merci.

Passez de bonnes Fêtes!

On se quitte sur des images du Westminster dog show, la fashion week des doggos à NYC

1 / 17 Le Westminster Dog Show source: keystone

