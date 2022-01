Cet enfant de 9 ans étale ses richesses sur Instagram mais ça pourrait ne pas durer

Mompha Junior a déjà son propre manoir, une collection de voitures et il voyage en jet. A cause des mauvaises actions de son papounet, la dolce vita pourrait bientôt s'arrêter pour ce rich kid.

Le dicton «pour vivre heureux, vivons caché», ce Nigérian de neuf ans n'en a sûrement jamais entendu parler. Muhammed Awal Mustapha Junior est surnommé «le plus jeune millionnaire du monde» et d'après son compte Instagram, il en est fier.

Se décrivant comme «public figure», il poste des photos de lui en jet privé, devant son manoir ou encore sur le capot d'une Bentley blanche, lunettes de soleil et chemise Gucci. En légende, il est écrit: «Ma première voiture, merci papa». Il faudra bien sûr attendre un peu avant de la conduire.

Sur une autre photo, il pose devant une Lamborghini rouge, vêtu de vêtements de marque de la tête aux pieds. Il a légendé son post ainsi: «Joyeux anniversaire à moi». Les enfants sont formidables.

Ce n'est pas lui qui s'est construit sa fortune (et ce n'est certainement pas lui qui alimente son compte Instagram). Son père, Ismailia Mustapha se fait appeler Mompha. Il est une célébrité des internets. C'est un peu la Nabilla du Nigéria.

Mompha est connu pour son style de vie extravagant et n'hésite pas à l'étaler sur les réseaux sociaux. Les photos qu'il partage avec ses followers le montrent tenant des liasses de billets de banque, séjournant dans des palaces et conduisant des voitures de luxe.

Il a acheté à son fils son premier manoir pour son sixième anniversaire en 2019. Il a déclaré sur Instagram: «Le plus jeune propriétaire qui porte du Gucci et possède une maison». Quelle fierté.

Gonflé jusqu'au bout

Selon The Sun, Mompha aurait fait fortune en ouvrant un bureau de change à Lagos, la plus grande ville du Nigeria, avant de se lancer dans des investissements fructueux. Mais il est aujourd'hui accusé de fraude, de blanchiment d'argent pour plus de 17 millions de dollars et le bureau de change en question a été ouvert sans l'autorisation de la Banque centrale du Nigéria.

Il a été arrêté en octobre 2019 et placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. Plaidant non coupable aux quatorze chefs d'accusation, il a été libéré sous caution (environ 436 000 francs) et est allé se réfugier à Dubaï avec sa famille. Il n'a pas hésité à partager des photos de lui, de sa femme et de ses enfants en première classe au moment de sa fuite.

La jolie petite famille:

Selon la Commission nigériane contre les délits économiques et financiers (EFCC), Mompha posséderait 50 comptes en banque, ce qu'il nie. Il a d'ailleurs déclaré que si l'EFCC s'attaquait à lui, c'était juste parce qu'ils étaient jaloux et envieux. Un argument probablement peu recevable devant une cour.

