Zeus existe et il se pavane en Lamborghini

Un personnage appelé Zeus fait sensation sur les réseaux sociaux. Il ressemble au dieu de la mythologie et il se décrit comme «Mythical figure» sur Instagram, en toute modestie.

Difficile de savoir si les gens le suivent parce qu'ils sont fascinés ou dégoûtés. Une chose est sûre: Zeus ne laisse pas indifférent sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas du dieu suprême de la mythologie grecque mais d'un personnage qui se prénomme @Zeus.officiel_ sur Instagram et qui prétend être une «mythical figure».

Son fond de commerce: sa soi-disant ressemblance physique avec le roi des Dieux (la cinquantaine, barbe bouclée, nez aquilin, peau tannée...) et ses vidéos où le voit marcher en slow motion avec des mannequins avant de prendre le volant de sa Lamborghini qu'il aime garer n'importe où.

Il est si cool! Pourquoi moi je suis pas aussi cool?

Particularité: on ne l'entend jamais parler. Pas un mot. C'est peut-être mieux ainsi. Imaginez qu'il soit originaire de Marseille et qu'en fait, il balance un: «Oh putaing, tu tires ou tu poingtes?» Un mythe s'effondrerait.

Zeus reste très mystérieux sur sa véritable identité. Mais on a enquêté (enfin, on a lu) les commentaires sur TikTok et on a trouvé son profil LinkedIn. Il s'appelle Ilan Tobianah et il est avocat spécialisé en droit immobilier à Paris. Il travaille au sein du cabinet Avocats Immobilier Moet et Associés depuis 1999. On a vérifié et il exerce vraiment au barreau de Paris.

Le bureau de Zeus, avec la chapelle Sixtine encadrée... la vraie!

Contre toute attente, Zeus est ami avec Jean-Pascal de la Star'Ac.

Belles voitures, belles femmes, garde du corps, Zeus semble vivre une vie ostentatoire (et dangereuse). C'est un peu le Jean-Pierre Fanguin français... et silencieux. Mais quelque chose cloche. D'abord, il porte toujours le même pull. Ensuite? Mais qui est cette personne qui le filme entrer et sortir de sa voiture? Et puis, garer sa Lambo dans la rue à Paris, c'est pas un peu vulgaire?

Actuellement, Zeus est à Dubaï. Une vidéo le montre au volant d'un bateau luxueux. En «tenant la barre», on le voit appuyer sur un bouton imaginaire. Ça rend son personnage encore plus... mystérieux. Au moins, il a enlevé son pull en maille. C'est quand mieux la chemise en lin quand il fait 40 degrés.

