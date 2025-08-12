Ils gagnent à l'Euromillions et leur réaction est inoubliable

Vidéo: watson

Ils ont gagné à l'Euromillions

Une vidéo montrant un père de famille annonçant à son fils qu’ils viennent de remporter l’EuroMillions est en train de faire le buzz.

C’est le genre d'images dont la joie est contagieuse. Sur une vidéo qui fait le buzz, l'on peut apercevoir Paul Harvey, un père de famille de 51 ans, prendre à part son fils pour lui annoncer qu’il a gagné… un million de livres à la loterie EuroMillions.

«Combien de millionnaires connais-tu ?» Le père

«Zéro, je n’ai pas d’argent» Le fils

«Eh bien maintenant,

tu en as!» Le père

Son fils refuse évidemment de croire à cette annonce, avant de s’y résoudre lorsque son père lui garantit qu’il s’agit bien de la vérité. Les deux se mettent alors à hurler et à sauter de joie, avant de se serrer dans les bras, submergés par l’émotion.

Un survivant du cancer

Cette histoire prend place à Attleborough, dans le Norfolk, à l’est de l’Angleterre. Paul Harvey, 51 ans, est un père célibataire de deux enfants, qui, après avoir coché les bons numéros à l’EuroMillions, le 4 juillet dernier, est devenu millionnaire. Pendant une semaine, l'homme était persuadé d'être victime d'une arnaque lorsque la loterie britannique l'a contacté par e-mail, comme il l'explique à la BBC.

«J’ai pensé qu’il s’agissait d’une arnaque. J’ai relu l’e-mail, puis j’ai recherché la ligne de la loterie nationale sur Google, où j’ai vu que les numéros de téléphone correspondaient. C’est à ce moment-là que je me suis permis d’être beaucoup plus enthousiaste.» Paul Harvey

Avec cet argent, le quinquagénaire souhaite gâter ses enfants, notamment en les emmenant en vacances pour la première fois hors d’Angleterre. Destination: la Grèce. Un voyage qui lui tient particulièrement à cœur, puisqu'il a vécu 12 ans de sa vie à Chypre et qu'il souhaite faire découvrir cette partie du monde à ses enfants. «Mais d’abord, nous devons avoir nos passeports», plaisante-t-il. Il aimerait également offrir à sa fille, qui passe actuellement son permis, une Fiat 500.

«La vie n'a pas toujours été facile, mais les enfants sont tout pour moi et ils passeront toujours en premier» Paul Harvey

En effet, Paul Harvey revient de loin, puisque sa plus grande victoire n’est pas cette somme d’argent, mais bien le fait d’être en vie après une bataille contre un cancer de l’intestin qui lui a valu deux ans de traitement.

Ce million de livres sterling va forcément changer sa vie, mais l’heureux gagnant assure «qu’il va prendre son temps et faire bien les choses», notamment en investissant dans la carrière de ses enfants.