Si ces couples de stars avaient eu des enfants, ça aurait donné ça

Jérémy Pomeroy est un artiste australien qui manie parfaitement l'art de l'intelligence artificielle. Il a imaginé à quoi ressembleraient les familles de ces couples légendaires (réels ou fictifs).

Si Brad Pitt et Jennifer Aniston étaient restés ensemble et avaient eu des enfants, à quoi auraient-ils ressemblé? C'est la question que s'est posé Jérémy Pomeroy, un créateur digital australien qui aime faire mumuse avec l'intelligence artificielle.

Son dernier projet s'appelle «Celebrity What If?». Il a utilisé un générateur d’images comme Midjourney, capable de créer des images sur la base d'un texte. Il a ensuite retouché l'ensemble grâce à Photoshop pour que le résultat soit le moins creepy possible.

Parmi les couples qu'il a sélectionnés, il y a ceux qui ont existé comme Kristen Stewart et Robert Pattinson ou Johnny Depp et Winona Ryder, mais aussi des couples fictifs du cinéma et du petit écran comme Jack et Rose dans Titanic et Chandler et Monica dans Friends. Parfois, l'artiste s'est égaré (ou s'est amusé) en créant des couples fictifs un peu WTF comme celui de Joey et Janice dans Friends.

Jennifer Aniston et Brad Pitt

Parce qu'ils étaient en couple

Image: Jérémy Pomeroy

Andrew Garfield et Emma Stone

Parce que Spider-Man

Image: Jérémy Pomeroy

Vanessa Hudgens et Zac Efron

Parce que High School Musical et qu'ils ont été ensemble

Image: Jérémy Pomeroy

Pharrell Williams et Rihanna

Parce qu'ils ont collaboré ensemble.

Image: Jérémy Pomeroy

Harry Styles et Taylor Swift

Parce qu'ils ont été ensemble

Image: Jérémy Pomeroy

Paul Rudd et Lisa Kudrow

Parce que Friends

Image: Jérémy Pomeroy

Nicki Minaj et Drake

Parce qu'ils ont été ensemble

Image: Jérémy Pomeroy

Keanu Reeves et Sandra Bullock

Parce que Speed et Entre deux rives

Image: Jérémy Pomeroy

Parce que Friends

Chandler et Monica

Image: Jérémy Pomeroy

Joey et Janice

Parce que Friends

Image: Jérémy Pomeroy

Adam Sandler et Drew Barrymore

Parce que Amour et Amnésie

Image: Jérémy Pomeroy

Ross et Rachel

Parce qu'on n'a pas besoin de vous expliquer

Image: Jérémy Pomeroy

Forrest et Jenny

Parce que Forrest Gump

Image: Jérémy Pomeroy

Kate Winslet et Leonardo DiCaprio

Parce que Titanic

Image: Jérémy Pomeroy

Rachel McAdams et Ryan Gosling

Parce que The Notebook

Image: Jérémy Pomeroy

Jimmy Fallon et Nicole Kidman

Parce que pourquoi pas?

Kristen Stewart et Robert Pattinson

Parce que Twilight et parce qu'ils ont été ensemble dans la vraie vie

Image: Jérémy Pomeroy

Kristen Stewart et Taylor Lautner

Parce que Twilight

Emma Watson et Tom Felton

Parce que Harry Potter

Image: Jérémy Pomeroy

Johnny Depp et Winona Ryder

Parce qu'ils ont été ensemble

Justin Timberlake et Britney Spears

Parce qu'ils ont été ensemble

Image: Jérémy Pomeroy

Michael Jackson et Lisa-Marie Presley

Parce qu'ils ont été ensemble

Image: Jérémy Pomeroy

Selena Gomez et Justin Bieber

Parce qu'ils ont été ensemble

Image: Jérémy Pomeroy

Scarlett Johansson et Chris Evans

Parce que The Avengers

Image: Jérémy Pomeroy

Mila Kunis et Macauley Culkin

Parce que oui, ils ont été ensemble (il y a très longtemps)

Image: Jérémy Pomeroy

Derek Sheperd et Meredith Grey

Parce que Grey's Anatomy

Image: Jérémy Pomeroy

Marilyn Monroe et John Fitzgerald Kennedy

Parce qu'ils ont eu une liaison

Image: Jérémy Pomeroy

Bradley Cooper et Lady Gaga

Parce que A Star is Born

Image: Jérémy Pomeroy

