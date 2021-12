TikTok se lance... dans la restauration

Aux Etats-Unis, les recettes qui font le buzz sur TikTok débarquent dans la vraie vie. Alors, vous êtes plutôt œufs au pesto ou pâte à la feta?

TikTok s'associe à Virtual Dining Concepts (VDC) pour lancer «TikTok Kitchens», un service de livraison qui préparera les recettes les plus populaires de l'application, comme l'a rapporté Bloomberg.

Il s'agit essentiellement d'un service de cuisine fantôme, mais contrairement à certaines entreprises de ce créneau, les cuisines TikTok fonctionneront dans des restaurants existants, y compris par le biais de chaînes appartenant au cofondateur de VDC, Robert Earl, telles que Buca di Beppo et Bertucci's.

«TikTok Kitchens» se basera sur les tendances alimentaires les plus virales de l'application, notamment les pâtes à la feta cuites au four, qui ont été classées comme le plat le plus recherché de 2021 par Google.👇

Le menu d'ouverture sera composé de chips de pâtes ainsi qu'un smash burger et des «corn ribs» réalisés en épluchant des sections de maïs et en les enrobant d'épices et de parmesan.

Dans un communiqué, le réseau social a déclaré qu'il reverserait les bénéfices des restaurants aux créateurs des plats. Tiktok s'engage par ailleurs à soutenir les talents culinaires prometteurs sur sa plate-forme. On ne sait toutefois pas encore comment l'appli déterminera le crédit de certains plats viraux (qui appartiennent parfois à plusieurs personnes) ni quels revenus elle compte générer et distribuer.

Le menu changera d'abord tous les trimestres. Et, si un plat commence à devenir viral, il y aura la possibilité de l'ajouter au menu. Certains plats, comme les pâtes à la feta, resteront des offres constantes. TikTok et VDC vont ouvrir plus d'une centaine d'établissements et prévoient d'en ouvrir environ 1000 d'ici à la fin de 2022.