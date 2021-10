Dans ce nouvel épisode de «The Batman» (2022), Bruce Wayne est interprété par Robert Pattinson et Catwoman par Zoë Kravitz. Image: youtube/instagram

La bande-annonce de Batman est sortie et c'est monstrueux

On se préparait à du très lourd après le premier trailer de «The Batman» diffusé il y a un an. Surprise: c'est encore plus bad ass qu'espéré.

Un Batman imperméable aux rafales de balles de mitraillettes, Une Catwoman ultra troublante. Le tout sur fond de clair-obscur haletants et de scènes apocalyptiques. Samedi, Warner Bros a dévoilé sa seconde bande-annonce de «The Batman» (2022). Une vidéo de près de trois minutes qui se teinte d'une esthétique des plus sombres.

Cet univers a été jugé par la critique «plus arrogant» que les trois précédents signés de la main de Christopher Nolan. Dans ce quatrième épisode, Matt Reeves, cinéaste à l'œuvre et plus particulièrement connu pour avoir réalisé «Cloverfield» (2008) et la trilogie de «La planète des singes» insiste:

«Le Bruce Wayne de ce nouvel épisode sera une version brisée et torturée du personnage. Il sera confronté à sa part la plus obscure» Matt Reeves, cinéaste de «The Batman» (2022) the hollywood reporter

Rendez-vous dans cinq mois

Pour interpréter un tel rôle, DC Comics et Warner Bros ont fait appel à Robert Pattinson. L'acteur britannique révélé par les films «Twilight» il y a plusieurs années s'affiche, ici, dans son tout premier rôle de superhéros. Impeccable, brut de décoffrage. Le Britannique semble avoir tout compris.

Pour l'accompagner, Zoë Kravitz, dans le rôle de Selina Kyle, alias Catwoman. Coupe au carré, trait de liner noir sous les yeux, regard soutenu, l’actrice américaine, qui a partagé sa tenue sur Instagram juste après la diffusion de la bande-annonce, a fait péter les commentaires avec presque un million de likes.

Plus que cinq longs mois de patience avant d'en voir plus. «The Batman» sortira au cinéma en mars 2022 et devrait assurément séduire les plus sceptiques. (mndl)