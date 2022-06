Justin Bieber, «de plus en plus malade» annule plusieurs concerts

Le chanteur canadien souffre notamment de la maladie de Lyme. Il a annoncé sur ses réseaux sociaux être contraint d'annuler plusieurs de ses concerts sans ajouter davantage de détails.

Justin Bieber assiste au gala de charité de l'Institut du Costume du Metropolitan Museum of Art, le 13 septembre 2021. Image: sda

Justin Bieber s'est vu contraint d'annuler plusieurs de ses concerts, le Justice World Tour. C'est sur Instagram que ce dernier a annoncé la nouvelle. Il devait notamment se produire à Toronto, dans son pays natal, en juin.

Un vrai mystère rôde autour de cette pluie d'annulation. Pour rappel, le chanteur souffre de la maladie de Lyme transmise par une tique et a également connu quelques problèmes d'addiction par le passé.

Néanmoins, aucune information supplémentaire n'a été communiquée quant à la raison de ces annulations. Justin Bieber a simplement dit qu'il se sentait «de plus en plus malade» et que «c'est le cœur brisé» qu'il annonce ne pas pouvoir assurer ses prochains shows.

Des fans inquiets et d'autres, pas tant

Cette annonce a fait l'effet d'une bombe pour les fans les plus investis du chanteur. Sur Twitter notamment, beaucoup ont communiqué leur soutien ou leur mécontentement. D'autres ont simplement plaisanté en déclarant que l'artiste a, lui aussi, droit à des jours de congé de maladie.

«Je suis toujours en colère, je viens de recevoir mes billets pour voir Justin Bieber et il est malade et j'ai pris congé du travail...»

«Hé, vous tous, Justin Bieber mérite aussi des congés maladie.»

Reste à savoir combien de temps Justin Bieber devra être au repos. Le chanteur doit encore parcourir l'Europe et une partie de l'Asie avec sa tournée. (sia)