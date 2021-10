Image: AP Pool

Bloody hell! La Reine, 95 ans, se comporte comme si elle avait 95 ans

BREAKING NEWS! La presse british est choquée.

La presse britannique vient de découvrir qu'Élisabeth II, âgée de 95 ans, était une personne âgée vénérable. La reine a assisté ce mardi 12 octobre à un événement pour marquer le centenaire de la Royal British Legion à l'Abbaye de Westminster, à Londres... avec une canne.

Rendu fébrile par cet aveu de vieillesse, le Daily Mail balance l'info et l'estampille d'un soft et mesuré «BREAKING NEWS».

Le journal précise tout de même qu'il s'agit juste d'une «canne de confort». Genre «ne vous inquiétez pas les Britanniques, (arrière-arrière-grand-)maman est toujours là». L'information n'a pas échappé non plus aux Mirror, Hello Magazine et consorts.

Un sol pas très palpable à l'origine de la canne?

Le Daily Mail précise encore que la Reine se sert rarement d'une canne, mais qu'elle a déjà été vue avec, notamment lors d'engagements en 2003 et 2004, «bien que ce soit après avoir subi une opération du genou». Toujours au top lorsqu'il s'agit de mener des enquêtes d'envergure, le tabloid suppose que l'entrée de l'abbaye pourrait avoir eu un rôle sur l'emploi de la canne «car elle est inégale» (l'entrée de l'abbaye, pas la Reine) .

Que faut-il conclure de toute cette affaire? Que la Reine a 95 ans.

