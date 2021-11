Mais que va-t-il se passer dans ce remake de Squid Game? captures d'écran tiktok

Zlatan Ibrahimovic et Khabane Lame rejouent Squid Game (en mieux)

La star du football et la star des réseaux sociaux ont revisité une scène de Squid Game. Avec la logique de Lame... et les règles d'Ibrahimovic.

La série sud-coréenne Squid Game a battu des records de vues sur Netflix. Pourtant, dans le sixième épisode, on s'interroge. Pourquoi les participants ne font-ils pas simplement glisser leurs pieds le long des fondations du pont au lieu de sauter façon roulette russe?

Khaby Lame, à qui on ne la fait pas, y a pensé. Le jeune Italien est suivi par des millions de followers grâce à ses vidéos où il démonte des astuces foireuses. Il était évident que sa logique allait être meilleure que celles des joueurs dans Squid Game.



Sauf que non, Zlatan a zlatané le game

Dans une vidéo hommage (ou une vidéo parodique, qu'en sais-je?), Khaby glisse telle une petite brise estivale sur les fondations du pont. Arrivé au bout, il est accueilli par un des types en combinaison rouge. Mais lorsque ce dernier retire son masque... CARAMBA! C'est Zlatan Ibrahimovic qui se cache derrière.

Dans un jeu d'acteur à tomber à la renverse, Zlatan jette un regard qui dit «tu vas crever» à Khaby, qui finit par tomber à la renverse. Dead and gone. C'est à Zlatan que revient le mot le geste de la fin: le traditionnel «lever de mains et de sourcils» que Khaby utilise habituellement dans ses vidéos pour démontrer que sa logique is better than yours.

Les deux «acteurs» ont publié la vidéo sur leurs comptes respectifs lundi soir. Elle a totalisé plusieurs dizaines de millions de vues en moins de 24 heures.

Vidéo: watson

