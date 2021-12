Certains Américains sont très tristes. Image: shutterstock / watson

Les Etats-Unis sont confrontés à une pénurie de... poulet frit

OH MY GOD! Les Américains amateurs de poulet gras qui croustille risquent de devoir se passer de leur aliment ultra-transformé préféré. Le spectre d'une pénurie plane sur le Nouveau Monde.

KFC en PLS. Et les fans de poulet ultra-transformé aussi. En raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement dus au Covid, une pénurie de filets de poulet enrobés de panure risque de contraindre certains Américains à manger... des légumes. Et pour Molly Edmunds, ça ne passe pas. «Mes enfants sont malheureux quand je ne peux pas leur ramener de chicken tenders à la maison», déplore cette mère de famille de Scottsdale, en Arizona, auprès de Hypebeast. «Mes enfants mangent des burgers, des frites... Je dois me battre pour qu'ils mangent des légumes.»

Sur Twitter, depuis l'annonce d'une possible pénurie de poulet frit, des crises d'hystérie sont publiquement partagées.

«Si cette histoire de pénurie est vraie, ma santé mentale va être compromise.»

Mais aussi des réflexions plus ou moins logiques, avec des astuces pour ne pas aggraver la situation.

«Cet homme a dit qu'il ne voulait pas d'enfants parce qu'il y a une pénurie et que nous n'avons pas besoin de plus de gens qui mangent les poulets... D'abord, j'ai ri... puis j'étais là...»

Les chaînes comme KFC ou A&W ont décidé d'arrêter de faire des promos sur leurs chicken tenders pour éviter de brader ces produits et de renforcer leur rareté.

Tout le monde n'est pas du même avis, cependant. Selon Tom Super, senior vice-président des communications au National Chicken Council (oui ça existe, c'est une association commerciale à but non lucratif, le lobby du poulet, quoi), il n'y a pas de pénurie. «Comme presque tous les produits en ce moment, les stocks sont restreints, mais je dirais qu'il n'y a pas de pénurie».

D'autres pénuries

D'autres produits sont aussi à la limite côté stocks. C'est le cas du sirop d’érable, du vin ou encore des... Cheetos.

«Il y a une pénurie de Cheetos aux États-Unis, principalement due à l'augmentation de la demande et au resserrement de l'offre. Certains magasins limitent le nombre d'achats.»

Une énième pénurie (ou rupture de stocks, pour ne pas froisser Monsieur Lobby du Poulet) qui met à mal la santé mentale de certains sur Twitter.

«Pénurie de Cheetos. Pénurie de nuggets. JPP.»

Dans un registre similaire et tout aussi dramatique...

