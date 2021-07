Divertissement

International

Séoul interdit le son Gangnam Style et le fait de courir vite au fitness



Séoul interdit le son Gangnam Style et le fait de courir vite au fitness

Par contre, il est admis d'écouter certains morceaux de BTS (mais en respirant pas trop fort).

Interdire les gens de courir à plus de 6km/h dans les fitness? Et interdire à ces derniers de diffuser le (trop) populaire Gangnam Style dans leurs locaux? Oui, ce sont des mesures décidées par la Corée du Sud dans certaines régions, dans le but d'enrayer le virus alors que les cas explosent. Mais quelle est la réflexion derrière tout ça?

Les morceaux trop rythmés nous pousseraient à bouger plus, et donc, à respirer trop fort et à postillonner. Les fitness ne sont donc plus autorisés à diffuser des chansons dont le tempo dépasse les 120 battements par minute (bpm). Dont le célèbre Gangnam Style (132 bmp), qui enjaille d'habitude les Sud-coréens dans les cours de zumba. (Autre mesure choc: je propose qu'on interdise la zumba tout court, qui est chaud?)

C'est ce son, on s'en rappelle? Malheureusement.

Les internautes ont donc fait des listes de morceaux qui ne donnent pas envie de cracher ses poumons par terre. Dans la K-pop, on trouve par exemple Butter (110 bpm) ou Dynamite (114 bpm) de BTS.

Parmi les autres mesures phares imposées aux fitness pour freiner la pandémie, l'interdiction de courir à plus de 6km/h sur les tapis de course. Juste pour situer, un humain un peu sportif marche en moyenne à 5km/h. Pour les Sud-coréens qui voudront continuer à courir, je propose de songer à l'extérieur. En salle, il faudra trouver une autre punchline que #NoPainNoGain pour les stories Insta afin d'être crédible.

Les adeptes de gros sports sauront apprécier l'effort qui se dégage de cette vidéo.

A propos de sport, voici des supporters italiens contents.

