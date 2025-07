Oups! twitter

Ils n'auraient jamais dû aller au concert de Coldplay

Lors d'un concert à Boston, le chanteur de Coldplay Chris Martin a accidentellement grillé un homme et sa maîtresse. Celui-ci n'est autre que le PDG d'Astronomer, une grande entreprise aux Etats-Unis, et la femme est responsable des RH. La vidéo est partout.

Au concert de Coldplay, mieux vaut montrer patte blanche. Pas comme le couple illégitime qui s'est fait prendre comme des enfants la main dans le paquet de bonbons, en live ce mercredi 16 juillet au Gillette Stadium de Boston. Chris Martin, le chanteur du groupe, a joué à la Kiss Cam avec son public. Au moment où la caméra s'est arrêtée sur un couple illégitime, l'homme s'est immédiatement accroupi pour se cacher et la femme a tourné le dos en riant, probablement de nervosité.

Chris Martin a enfoncé le couteau dans la plaie:

«Regardez ces deux-là... Oh! Ils ont une liaison ou alors ils sont très timides»

La vidéo devenue virale:

Vidéo: instagram

Clairement, la personne ci-dessous, debout à côté de Kristin Cabot, connaît toute l'histoire.

La scène partagée ce 17 juillet a fait le tour d'internet et a carrément été surnommée «la liaison en 4K». Car, pas de chance pour le duo, ils ont été identifiés comme Andy Byron, CEO d'Astronomer, une entreprise américaine de logiciels évaluée à plus de 1 milliard de francs, et Kristin Cabot, responsable des RH. Lui est marié et a deux enfants.

Selon le New York Post qui s'est emparé de l'affaire en publiant dans la foulée pas moins de quatre sujets (c'est l'été, il faut bien se mettre quelque chose sous la dent), l'épouse du CEO a d'ores et déjà retiré le nom Byron de son compte Facebook.

Mais le scandale ne s'arrête pas là, car le New York Post va jusqu'à dire qu'Andy Byron, en plus d'être infidèle, est aussi un «horrible patron». Dans un rapport de 2018 concernant son ancienne entreprise en cybersécurité que le journal s'est procuré, il est écrit qu'il s'en prenait violemment à ses employés qui n'étaient pas d'accord avec lui en les menaçant de les licencier. L'un d'entre eux a déclaré: «On ne pouvait pas le contredire.». Un autre affirme: «Les gens adoraient l'entreprise. Maintenant, ils la détestent.» Pour le moment, Andy Byron n'a pas fait de commentaire.

