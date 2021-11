Je vous présente Sophie, mon chat. instagram

Mais qui va planter des arbres sur Instagram en échange de mon chat?

«We’ll plant 1 tree for every pet picture». En story, la promesse de planter un arbre pour chaque photo d'un animal est vite devenue virale sur le réseau social. Mais qui se cache derrière ce sticker?

Sur Instagram, le sticker «We’ll plant 1 tree for every pet picture» («on plante un arbre pour chaque photo d'un animal») tourne à plein régime. Ce qui fait que les stories sont saturées d'images de petits chatons mignons et de chiens. Mais d'où vient le phénomène?

Avant de partager une photo de mon chat, lundi soir, j'ai tenté de trouver l'origine de cette promesse. Qui va donc planter autant d'arbres? A l'heure où je publiais cette story, 2,5 millions de photos d'animaux avaient déjà essaimé sur le réseau social.

Comme je suis transparente (et que mon chat est super mignon), voici la story 👇🏽

Oui, j'ai fait une faute de frappe dans ma story. instagram

L'organisation «Plant A Tree Co» a revendiqué la paternité du trend, après avoir effacé son post initial. Ils se sont expliqués dans un nouveau post: «Nous avons supprimé notre sticker au bout de dix minutes, mais il était déjà hors de contrôle. Nous n'avons pas les ressources pour planter quatre millions d'arbres».

L'organisation accuse aussi Instagram d'avoir enlevé le crédit la reliant au post, masquant son origine aux millions d'utilisateurs.

Comment on s'est imaginé les gens derrière le trend, à planter les arbres un par un... 🌳

Mais l'organisation conclut en expliquant que si l'on tague nos amis, des stars et Instagram, il sera VRAIMENT possible de planter quatre millions d'arbres un jour.

Indépendamment de la fausse promesse, voir des stories de chats très mignons (et de chiens) à la place de couchers de soleil avec «Petit Biscuit» en fond musical et #nofilter ou de bouffe #healthyfood, ça ne sauvera pas la planète de la déforestation, mais ça nous a fait du bien, et c'est déjà pas mal.

Continuons à parler d'écologie 🌍

Vidéo: watson

Et ça, ça va sauver la planète? 🤔

Prenons un peu de distance avec des lou-loutres très mignonnes 😻