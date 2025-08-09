L'Albanie dit avoir démantelé un puissant réseau de narcotrafic

Dix suspects ont été arrêtés la semaine dernière, dont neuf en Albanie et un en Belgique, précise le Parquet spécial albanais pour le crime organisé et la corruption. Six personnes sont toujours recherchées.
Le suspect arrêté en Belgique a été identifié par les médias locaux comme étant Franc Çopja, considéré comme un des chefs du réseau.
L'organisation est accusée d'être responsable du trafic en 2020 de 28 tonnes de cocaïne, dont 17 tonnes d'une valeur marchande estimée à 3,5 milliards d'euros ont été saisies, précise-t-on dans le communiqué.
Parties du Paraguay, les cargaisons finissaient dans les ports d'Anvers (Belgique), souvent présentée comme première porte d'entrée en Europe pour la cocaïne, et de Hambourg (Allemagne). La drogue était dissimulée dans des caisses de savon, des pots de peinture ou des matériaux de construction.
Cette organisation peut être considérée «comme l'une des plus puissantes organisations albanaises dans le trafic international de cocaïne», selon les procureurs albanais, Altin Dumani et Vladimir Mara.
L'enquête a été menée en coopération avec Europol, ainsi qu'avec les autorités belges, françaises, néerlandaises, allemandes et italiennes. Les messageries Sky ECC, très prisées des narcotrafiquants, ont permis de remonter jusqu'à eux.
Les fonds provenant de ce trafic étaient blanchis par des investissements dans l'immobilier, notamment dans la construction d'hôtels de luxe en Albanie ou à l'étranger. L'argent était transféré par des chauffeurs de bus de lignes internationales et un système informel connu sous le nom de «hawala».
La police a placé sous séquestre des biens immobiliers, dont des complexes de luxe, à Tirana, et aussi sur la côte albanaise, à Durrës, Shijak et Dhermi. (ats/vz)