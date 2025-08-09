beau temps31°
DE | FR
burger
International
Drogue

L'Albanie dit avoir démantelé un puissant réseau de narcotrafic

L'Albanie dit avoir démantelé un puissant réseau de narcotrafic

Un parquet albanais a indiqué samedi avoir démantelé un des plus puissants réseaux de narcotrafiquants qui acheminait en Europe occidentale des tonnes de cocaïne en provenance du Paraguay.
09.08.2025, 12:5609.08.2025, 12:56
Plus de «International»
epa12271148 A shipment of cocaine seized in an operation in Santo Domingo, Dominican Republic, 29 July 2025. The shipment of 1,536 drug packages was seized in an operation carried out in the south of ...
Saisie de cocaïne (image d'illustration)Keystone

Dix suspects ont été arrêtés la semaine dernière, dont neuf en Albanie et un en Belgique, précise le Parquet spécial albanais pour le crime organisé et la corruption. Six personnes sont toujours recherchées.

Le suspect arrêté en Belgique a été identifié par les médias locaux comme étant Franc Çopja, considéré comme un des chefs du réseau.

«Une des plus puissantes organisations»

L'organisation est accusée d'être responsable du trafic en 2020 de 28 tonnes de cocaïne, dont 17 tonnes d'une valeur marchande estimée à 3,5 milliards d'euros ont été saisies, précise-t-on dans le communiqué.

Parties du Paraguay, les cargaisons finissaient dans les ports d'Anvers (Belgique), souvent présentée comme première porte d'entrée en Europe pour la cocaïne, et de Hambourg (Allemagne). La drogue était dissimulée dans des caisses de savon, des pots de peinture ou des matériaux de construction.

«En Suisse, la cocaïne est plus forte et moins chère que jamais»

Cette organisation peut être considérée «comme l'une des plus puissantes organisations albanaises dans le trafic international de cocaïne», selon les procureurs albanais, Altin Dumani et Vladimir Mara.

«Elle avait la capacité d'influencer directement le prix sur les marchés européens et de gérer de grandes quantités de stupéfiants en peu de temps»
Les procureurs dans un communiqué

Enquête internationale

L'enquête a été menée en coopération avec Europol, ainsi qu'avec les autorités belges, françaises, néerlandaises, allemandes et italiennes. Les messageries Sky ECC, très prisées des narcotrafiquants, ont permis de remonter jusqu'à eux.

Pourquoi le secteur bancaire clandestin est en plein essor en Suisse

Les fonds provenant de ce trafic étaient blanchis par des investissements dans l'immobilier, notamment dans la construction d'hôtels de luxe en Albanie ou à l'étranger. L'argent était transféré par des chauffeurs de bus de lignes internationales et un système informel connu sous le nom de «hawala».

La police a placé sous séquestre des biens immobiliers, dont des complexes de luxe, à Tirana, et aussi sur la côte albanaise, à Durrës, Shijak et Dhermi. (ats/vz)

L'actu internationale jour et nuit

«Il fait plus de 51 degrés» Avec les Turcs qui souffrent de la chaleur
de Mahmut BOZARSLAN, Turquie
1
Météo extrême: voici les zones les plus à risque pour les touristes
de Alberto Silini
4
On a testé la voiture qui cartonne chez les ados en France
de Stefan Brändle
Des «drones terrifiants» menacent d'étrangler les animaux ukrainiens
de Alberto Silini
2
Thèmes
Italie: une tornade fait fuir les baigneurs
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Passeport suisse 2025: trois pays ne sont plus accessibles sans visa
2
Digitec Galaxus a commis une grosse bourde
3
Ce canton n'a que 3 semaines de vacances scolaires en été
L'armée israélienne va «prendre le contrôle» de la ville de Gaza
Le cabinet de sécurité israélien a présenté son plan par cinq principes pour mettre fin à la guerre à Gaza. Le Premier ministre israélien dit avoir l'«intention» de prendre le contrôle de la totalité du territoire dans ce but, y compris la ville de Gaza.
Le cabinet de sécurité israélien a approuvé dans la nuit de jeudi à vendredi le plan de sécurité présenté par Benjamin Netanyahou pour «vaincre» le Hamas dans la bande de Gaza. Le plan prévoit la prise de contrôle de la ville de Gaza par l'armée israélienne.
L’article