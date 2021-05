Divertissement

International

George Clooney a 60 ans et il est officiellement chiant



Image: shutterstock

George Clooney a 60 ans et il est officiellement chiant!

Une baraque dans le Var, un mariage heureux, des potes sympas comme Brad Pitt et Leo DiCaprio avec qui se faire une pétanque à l'occasion... Bon anniversaire, Monsieur «Je Suis Parfait En Tout»

Le mec a 60 ans aujourd'hui. Il est beau, sympa et ennuyeux. Petit rappel de qui est le Dr. Doug Ross en 7 chapitres (aromatisés d'un peu de mauvaise foi et d'une pointe de jalousie). Happy B-Day, George!

La vie privée

Il est marié à Amal, une brillante et belle avocate, depuis 2014. Ensemble, ils ont deux beaux enfants en 2017, des jumeaux. Une fille et un garçon, évidemment. Depuis qu'il n'enchaîne plus les mannequins comme moi les clopes, franchement, on s'ennuie.

Image: AP

Le cinéma

OK, «Ocean's Eleven» et les autres, c'était bonnard, «Les Marches du pouvoir», ça claquait, «Argo» aussi, mais ça fait quand même quelques années que le mec ne fait plus grand-chose. Plus grand-chose de bien en tout cas. Alors OK, il a gagné trois Oscar, quatre Golden Globes, mais il a aussi reçu un prix du Kansas City Film Critics Circle. Nul.

«Homme le plus sexy du monde», ça dit. Ça va les chevilles? Image: AP

L'Italie

Dans les années 2000, George achète la Villa L'Oleandra, un palais du 18e siècle, sur les rives du lac de Côme. Le mec, on l'imagine sillonner les petites routes sur une Vespa rouge sur fond de Felicità, ce tube hyper kitsch d'Al Bano et Romina Power. C'est déprimant tellement ça a l'air classe alors que quand moi j'ai fait pareil à bord d'une bagnole de location sans clim' l'été dernier, ça sonnait ringard.

Le sud de la France

Après l'Italie, le type veut se poser dans le sud de la France. Quoi de mieux que le domaine Le Canadel, dans le Var, pour inviter ses copains Leonardo DiCaprio et Brad Pitt et jouer à la pétanque en sirotant du Pastis? Brad qui connaît d'ailleurs bien le coin puisqu'il possède le Château de Miraval. J'ai vérifié sur Google Maps, ils vont vivre à 10km l'un de l'autre. Pathétique. En plus, le Var, vraiment? Avec des vignes, un champ de lavande, un court de tennis et une oliveraie sur son terrain de 172 hectares? Le mec est officiellement vieux.

Et là, l'arbre, il penche. Nul. Leading Estates of the World

Les potes

Justement, Leo et Brad, parlons-en. Les gars, quand ils s'ennuient, ils ne se font pas juste un barbec' avec des saucisses à rôtir de la station-service. Non, les mecs, ils font des films. Qui cartonnent. Il est copain aussi avec Jean Dujardin, et ça aussi c'est agaçant. Même quand ils font les cons au JT de TF1, c'est drôle. Alors que moi, je raconte une vanne dans l'open space et j'arrive à déceler la gêne de mes collègues à travers leurs masques.

«What else?»

Pendant des années, c'est Georges qui m'a fait le café. Oui, Georges avec un s à la fin, celui de la compta. «J'ai racheté des capsules!». Les fameuses capsules Nespresso dont George, l'acteur, m'a vanté les saveurs à grands renforts de pubs super cool que même les gens qui n'aiment pas le café se sont mis au kawa. Véridique! Les ventes ont augmenté de 46% en 2007. Nous, même si on lance un crowdfunding pour sauver les ours polaires, on ne récolte que 47 francs. Merci, hein.

La philanthropie

George est riche. Mais avec ses sous, il ne fait pas qu'acheter des baraques à plusieurs millions. Non, Monsieur fait régulièrement des dons. En avril 2020, il s'est d'ailleurs délesté de plus d'un million de dollars dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Et il redistribue les jouets dont ses enfants ne veulent plus en leur apprenant au passage le partage. Toute cette générosité, c'est fatigant.

Au lieu d'une photo philanthropique, voici Brad qui lui fait des cornes. ✌️ Image: shutterstock

George et Brad qui font un footing pendant le tournage d'Ocean's Twelve, on aime? Elle non plus 👇 Vidéo: watson

Et sans transition, du street art 👇 1 / 19 Un best of du street art à Brooklyn, en images source: jah / watson / jah / watson

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» Regarder un film en couple, c'est l'ENFER! Link zum Artikel «Les Tupperwares, c'est dégueulasse» Link zum Artikel Awww! Voici des animaux mignons qui vous feront monter dans les aigus Link zum Artikel La Disaster Girl a 21 ans et elle a vendu son mème une fortune Link zum Artikel