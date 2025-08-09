L'organisation humanitaire Save Ukraine dénonce les enlèvements d'enfants ukrainiens et la possibilité de les adopter en ligne. Image: Instagram @mykola_kuleba

Le Kremlin offre des petits Ukrainiens dans «un catalogue d'esclaves»

Dans la région de Louhansk occupée par la Russie, des enfants sont proposés à l’adoption sur un site web. L'organisation humanitaire Save Ukraine parle d’un «catalogue d’esclaves».

Thomas Wanhoff / t-online

Plus de «International»

Un article de

Des enfants ukrainiens ont été emmenés de force en Russie puis proposés à l’adoption en ligne. L’organisation humanitaire ukrainienne Save Ukraine a présenté des preuves montrant que les enfants peuvent être choisis sur internet.

Sur un site web de la région de Louhansk, occupée et contrôlée par la Russie, des mineurs sont donc présentés comme des marchandises. L’administrateur du site, le ministère de l’Éducation sous contrôle russe, offre la possibilité de les sélectionner selon des caractéristiques telles que l’obéissance, le calme ou les centres d’intérêt. Mykola Kuleba, chef de Save Ukraine, a vivement condamné cette pratique sur Instagram:

«Imaginez pouvoir filtrer les enfants non seulement par sexe, mais aussi par couleur des yeux et des cheveux! La façon dont ils décrivent nos enfants ukrainiens ne diffère en rien d’un catalogue d’esclaves. C’est un véritable trafic d’enfants au 21e siècle que le monde doit stopper immédiatement.»

La plupart des enfants affichés sur ce site seraient nés avant l’occupation de la région de Louhansk et avaient la nationalité ukrainienne, précise Mykola Kuleba. Certains de leurs parents auraient été tués par les autorités d’occupation russes, tandis que d’autres auraient reçu des documents russes pour légaliser leur enlèvement. Actuellement, 294 enfants sont affichés sur ce site.

Les enfants enlevés peuvent être choisis en ligne selon plusieurs caractéristiques, comme «sociable» ou «pacifique». Image: Instagram @mykola_kuleba

Enfants classés selon leurs qualités

«Pacifique, sociable, travailleur, pratique volontiers du sport. A des qualités de leader», peut-on lire, par exemple, pour un enfant nommé Anton. Tatiana est décrite comme «consciencieuse et responsable, notamment en ce qui concerne les événements culturels». «Possède un talent d’actrice, chante et danse bien. Peut réciter des poèmes et des textes en prose avec expressivité», peut-on encore lire.

Depuis l’occupation russe des territoires ukrainiens, Save Ukraine estime que 19 546 enfants ukrainiens ont été enlevés. 700 d'entre eux ont pu être ramenés en Ukraine. Beaucoup d’enfants sont adoptés par des familles russes. Vladimir Poutine a en effet modifié les lois pour faciliter ces adoptions.

Des adoptions forcées

Un rapport des Nations Unies de décembre 2024 suggère que la Russie mène un programme systématique d’adoptions forcées et de placements d’enfants ukrainiens. L’enquête a notamment révélé l’existence de trois bases de données proches du Kremlin, où des enfants ukrainiens sont enregistrés comme orphelins russes. L’analyse s’est basée sur des sources publiques et des images satellites, et a identifié 314 enfants concernés. Ils auraient été intégrés dans ce programme après le début de l’invasion russe en février 2022.

Proposer des enfants enlevés à l’adoption est contraire au droit international.

L’une des bases de données aurait été directement financée par le bureau du président russe. Les enfants connus sont principalement originaires des régions de Donetsk et Louhansk, mais aussi des mineurs des zones occupées après février 2022 à Zaporijia, Kherson et Kharkiv seraient concernés. Fin juillet, la radio allemande Deutschlandfunk a rapporté que des jeunes ukrainiens enlevés majeurs sont recrutés pour le service militaire.

Traduit de l'allemand par Anne Castella