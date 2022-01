«J'ai cru mourir»: elle vend ses pets dans des bocaux et finit à l'hôpital

La star de télé-réalité américaine Stephanie Matto a vendu ses pets en ligne et aurait gagné plus de 200 000 dollars.

Si internet nous a appris une chose, c'est qu'il n'y a rien qui n'existe pas. Une affirmation démontrée une fois de plus par l'histoire de la star de télé-réalité américaine Stephanie Matto. Elle a vendu ses pets en ligne et aurait gagné plus de 200 000 dollars. Voici comment fonctionnait sa petite entreprise:

Elle a sans doute été un peu trop généreuse avec les aliments favorisant la production de gaz. Selon le tabloïd américain inTouch, la starlette a dû être hospitalisée pour des douleurs: «Je me suis sentie mal pendant deux jours, mais heureusement, ce n'était pas une crise cardiaque. Juste un cas très, très grave de ballonnements. J'avais l'impression que j'étais en train de mourir».

Depuis, Stephanie va mieux. Son médecin lui a proposé de changer de régime alimentaire, même si ce changement risquait de nuire à sa production. Mais elle a décidé de tourner le dos à son ancien business: «L'incident tombe en fait au bon moment, car le business du pet était épuisant aussi bien physiquement que psychiquement». Elle veut maintenant proposer un cours aux femmes pour apprendre à monter une entreprise.

Stephanie Matto s'était fait connaître notamment aux Etats-Unis lorsqu'elle a participé à l'émission de télé-réalité «90 Day Fiancé», dans laquelle les couples ont 90 jours pour se marier.

